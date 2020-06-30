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بعد الاتفاق مع "بينيت".. مستوطنون يخلون بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

شهدت اشتباكات مستمرة مع الفلسطينيين

ذكر مسؤولون إسرائيليون، اليوم (الأربعاء)، أن مستوطنين يهودًا وافقوا على ترك موقع استيطاني ناءٍ، بموجب اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، جنبها اختبارًا سياسيًّا محرجًا.

وأضافوا أن الاتفاق مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، يقضي بأن يغادر المستوطنون موقع جفعات أفيتار في الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل؛ وفقًا لـ"رويترز".

وتحول الموقع إلى بؤرة مشتعلة للاشتباكات مع الفلسطينيين، الذين يطالبون كذلك بالسيادة على قطعة الأرض هذه.

ومن المرجح أن تبقى بعض المباني الجديدة بالموقع مغلقة تحت حراسة عسكرية، وهي نتيجة من المؤكد أن تثير غضب الفلسطينيين الذين يطالبون بإزالتها.

وأُقيم الموقع الاستيطاني على تل قرب مدينة نابلس دون تصاريح من الحكومة الإسرائيلية في مايو (أيار)، ويضم الآن أكثر من 50 أسرة من المستوطنين.

وأمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء الموقع، فيما شكل تحدّيًا مبكّرًا لرئيس الوزراء الجديد، وكان "بينيت" ذات يوم من قيادات الحركة الاستيطانية ويرأس حزبًا مؤيدًا لهم؛ مما يجعله على خلاف مع بعض من قواعده الانتخابية إذا ما طُرد المستوطنون بالقوة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد الاتفاق مع "بينيت".. مستوطنون يخلون بؤرة استيطانية في الضفة الغربية
سبق

ذكر مسؤولون إسرائيليون، اليوم (الأربعاء)، أن مستوطنين يهودًا وافقوا على ترك موقع استيطاني ناءٍ، بموجب اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، جنبها اختبارًا سياسيًّا محرجًا.

وأضافوا أن الاتفاق مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، يقضي بأن يغادر المستوطنون موقع جفعات أفيتار في الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل؛ وفقًا لـ"رويترز".

وتحول الموقع إلى بؤرة مشتعلة للاشتباكات مع الفلسطينيين، الذين يطالبون كذلك بالسيادة على قطعة الأرض هذه.

ومن المرجح أن تبقى بعض المباني الجديدة بالموقع مغلقة تحت حراسة عسكرية، وهي نتيجة من المؤكد أن تثير غضب الفلسطينيين الذين يطالبون بإزالتها.

وأُقيم الموقع الاستيطاني على تل قرب مدينة نابلس دون تصاريح من الحكومة الإسرائيلية في مايو (أيار)، ويضم الآن أكثر من 50 أسرة من المستوطنين.

وأمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء الموقع، فيما شكل تحدّيًا مبكّرًا لرئيس الوزراء الجديد، وكان "بينيت" ذات يوم من قيادات الحركة الاستيطانية ويرأس حزبًا مؤيدًا لهم؛ مما يجعله على خلاف مع بعض من قواعده الانتخابية إذا ما طُرد المستوطنون بالقوة.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
07:28 PM

بعد الاتفاق مع "بينيت".. مستوطنون يخلون بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

شهدت اشتباكات مستمرة مع الفلسطينيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مسؤولون إسرائيليون، اليوم (الأربعاء)، أن مستوطنين يهودًا وافقوا على ترك موقع استيطاني ناءٍ، بموجب اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، جنبها اختبارًا سياسيًّا محرجًا.

وأضافوا أن الاتفاق مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، يقضي بأن يغادر المستوطنون موقع جفعات أفيتار في الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل؛ وفقًا لـ"رويترز".

وتحول الموقع إلى بؤرة مشتعلة للاشتباكات مع الفلسطينيين، الذين يطالبون كذلك بالسيادة على قطعة الأرض هذه.

ومن المرجح أن تبقى بعض المباني الجديدة بالموقع مغلقة تحت حراسة عسكرية، وهي نتيجة من المؤكد أن تثير غضب الفلسطينيين الذين يطالبون بإزالتها.

وأُقيم الموقع الاستيطاني على تل قرب مدينة نابلس دون تصاريح من الحكومة الإسرائيلية في مايو (أيار)، ويضم الآن أكثر من 50 أسرة من المستوطنين.

وأمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء الموقع، فيما شكل تحدّيًا مبكّرًا لرئيس الوزراء الجديد، وكان "بينيت" ذات يوم من قيادات الحركة الاستيطانية ويرأس حزبًا مؤيدًا لهم؛ مما يجعله على خلاف مع بعض من قواعده الانتخابية إذا ما طُرد المستوطنون بالقوة.

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