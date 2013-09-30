النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشورى" يطالب بإلزام الصيدليات بصرف الدواء حسب المدة والجرعة المحددة بالوصفة

دعا "الغذاء والدواء" لوضع نظام للدراسات السريرية يكفل حقوق وواجبات الجهة والمرضى

طالَبَ مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1440/ 1441هـ، "الهيئة" بمراجعة استراتيجيتها في ضوء المستجدات والعمل مع صندوق التنمية الصناعي وهيئة المواصفات والمقاييس والجهات المعنية الأخرى، لتوطين صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية.

كما طالب، الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع الجهات المعنية لوضع نظام للدراسات السريرية؛ بما يكفل حقوق وواجبات الجهة والمرضى وضمان سلامتهم.

وقال: على الهيئة العامة للغذاء والدواء ضرورة مراقبة الأجهزة المنزلية ذات الادعاءات الصحية، وتفنيد فوائدها وأضرارها على صحة الإنسان.

وأضاف "الشورى": يجب على الهيئة العامة للغذاء والدواء إلزام شركات ومصانع الأدوية باشتراطات تغليف أقراص الدواء بالتغليف الآمن للأطفال، وعليها كذلك التعاون مع وزارة الصحة، وإلزام الصيدليات بصرف كمية الدواء حسب المدة والجرعة المحددة بوصفة الطبيب المعالج.

وطالب المجلسُ، الهيئة العامة للغذاء والدواء، بإجراء دراسات لتقويم قراراتها وإنجازاتها ومدى فعالية تطبيقها على البيئة المحلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشورى" يطالب بإلزام الصيدليات بصرف الدواء حسب المدة والجرعة المحددة بالوصفة
سبق

طالَبَ مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1440/ 1441هـ، "الهيئة" بمراجعة استراتيجيتها في ضوء المستجدات والعمل مع صندوق التنمية الصناعي وهيئة المواصفات والمقاييس والجهات المعنية الأخرى، لتوطين صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية.

كما طالب، الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع الجهات المعنية لوضع نظام للدراسات السريرية؛ بما يكفل حقوق وواجبات الجهة والمرضى وضمان سلامتهم.

وقال: على الهيئة العامة للغذاء والدواء ضرورة مراقبة الأجهزة المنزلية ذات الادعاءات الصحية، وتفنيد فوائدها وأضرارها على صحة الإنسان.

وأضاف "الشورى": يجب على الهيئة العامة للغذاء والدواء إلزام شركات ومصانع الأدوية باشتراطات تغليف أقراص الدواء بالتغليف الآمن للأطفال، وعليها كذلك التعاون مع وزارة الصحة، وإلزام الصيدليات بصرف كمية الدواء حسب المدة والجرعة المحددة بوصفة الطبيب المعالج.

وطالب المجلسُ، الهيئة العامة للغذاء والدواء، بإجراء دراسات لتقويم قراراتها وإنجازاتها ومدى فعالية تطبيقها على البيئة المحلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
12:57 PM

"الشورى" يطالب بإلزام الصيدليات بصرف الدواء حسب المدة والجرعة المحددة بالوصفة

دعا "الغذاء والدواء" لوضع نظام للدراسات السريرية يكفل حقوق وواجبات الجهة والمرضى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,425

طالَبَ مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1440/ 1441هـ، "الهيئة" بمراجعة استراتيجيتها في ضوء المستجدات والعمل مع صندوق التنمية الصناعي وهيئة المواصفات والمقاييس والجهات المعنية الأخرى، لتوطين صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية.

كما طالب، الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع الجهات المعنية لوضع نظام للدراسات السريرية؛ بما يكفل حقوق وواجبات الجهة والمرضى وضمان سلامتهم.

وقال: على الهيئة العامة للغذاء والدواء ضرورة مراقبة الأجهزة المنزلية ذات الادعاءات الصحية، وتفنيد فوائدها وأضرارها على صحة الإنسان.

وأضاف "الشورى": يجب على الهيئة العامة للغذاء والدواء إلزام شركات ومصانع الأدوية باشتراطات تغليف أقراص الدواء بالتغليف الآمن للأطفال، وعليها كذلك التعاون مع وزارة الصحة، وإلزام الصيدليات بصرف كمية الدواء حسب المدة والجرعة المحددة بوصفة الطبيب المعالج.

وطالب المجلسُ، الهيئة العامة للغذاء والدواء، بإجراء دراسات لتقويم قراراتها وإنجازاتها ومدى فعالية تطبيقها على البيئة المحلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,478
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,189
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,268
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,972

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب
ألمُك ليس سلعة..!

ألمُك ليس سلعة..!

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة