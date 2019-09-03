"ابن ختله" للمرتبة الـ14 بإمارة عسير

تلقى عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن ختله التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى "وكيل الإمارة المساعد للحقوق بإمارة منطقة عسير" بالمرتبة الرابعة عشرة.

يشار إلى أن ابن ختله تقلد العديد من المناصب حيث كان محافظاً لمحافظة تثليث، ثم مدير عام الحقوق بالإمارة، ثم مدير عام المتابعة.