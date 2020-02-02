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"التجارة" تشهِّر بمصدري شيكات دون رصيد.. "#حررته_فقيدني"

وزارة التجارة والاستثمار شيك بدون رصيد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تشهِّر بمصدري شيكات دون رصيد.. "#حررته_فقيدني"
سبق
02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
11:42 PM
اخر تعديل
03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
12:33 AM

"التجارة" تشهِّر بمصدري شيكات دون رصيد.. "#حررته_فقيدني"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,479

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بالأرقام

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