"التجارة" تشهِّر بمصدري شيكات دون رصيد.. "#حررته_فقيدني"

"التجارة" تشهِّر بمصدري شيكات دون رصيد.. "#حررته_فقيدني"وزارة التجارة والاستثمار شيك بدون رصيد
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"التجارة" تشهِّر بمصدري شيكات دون رصيد.. "#حررته_فقيدني"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-02
02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
11:42 PM
اخر تعديل
03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
12:33 AM
"التجارة" تشهِّر بمصدري شيكات دون رصيد.. "#حررته_فقيدني"
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