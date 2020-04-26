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التفاصيل الكاملة لأمر ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩ برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة

عقب أمر رفع منع التجوال جزئياً.. السوق السعودي يرتفع بأكثر من 100 نقطة

وسط تداولات قيمتها نحو مليار ريال وبعد مرور نحو نصف ساعة من الافتتاح

ارتفع مؤشر السوق السعودي في مستهل جلسة اليوم الأحد، بنسبة 2 % عند 6734 نقطة (+ 129 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو مليار ريال، بعد مرور نحو نصف ساعة من الافتتاح.

ويأتي صعود مؤشر السوق عقب أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برفع منع التجوال جزئياً ابتداءً من اليوم الأحد وعودة بعض الأنشطة الاقتصادية.

ووفق موقع "أرقام" الاقتصادي، تشهد الجلسة ارتفاعاً شبه جماعي للأسهم يتقدمها أسهم "سابك" و"مصرف الراجحي" و"أرامكو السعودية" بنسب تراوح بين 1 و2 %.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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عقب أمر رفع منع التجوال جزئياً.. السوق السعودي يرتفع بأكثر من 100 نقطة
سبق

ارتفع مؤشر السوق السعودي في مستهل جلسة اليوم الأحد، بنسبة 2 % عند 6734 نقطة (+ 129 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو مليار ريال، بعد مرور نحو نصف ساعة من الافتتاح.

ويأتي صعود مؤشر السوق عقب أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برفع منع التجوال جزئياً ابتداءً من اليوم الأحد وعودة بعض الأنشطة الاقتصادية.

ووفق موقع "أرقام" الاقتصادي، تشهد الجلسة ارتفاعاً شبه جماعي للأسهم يتقدمها أسهم "سابك" و"مصرف الراجحي" و"أرامكو السعودية" بنسب تراوح بين 1 و2 %.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
11:08 AM

عقب أمر رفع منع التجوال جزئياً.. السوق السعودي يرتفع بأكثر من 100 نقطة

وسط تداولات قيمتها نحو مليار ريال وبعد مرور نحو نصف ساعة من الافتتاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع مؤشر السوق السعودي في مستهل جلسة اليوم الأحد، بنسبة 2 % عند 6734 نقطة (+ 129 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو مليار ريال، بعد مرور نحو نصف ساعة من الافتتاح.

ويأتي صعود مؤشر السوق عقب أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برفع منع التجوال جزئياً ابتداءً من اليوم الأحد وعودة بعض الأنشطة الاقتصادية.

ووفق موقع "أرقام" الاقتصادي، تشهد الجلسة ارتفاعاً شبه جماعي للأسهم يتقدمها أسهم "سابك" و"مصرف الراجحي" و"أرامكو السعودية" بنسب تراوح بين 1 و2 %.

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2.5 مليار ..

30 يناير
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