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بموافقة الملك .. استئناف عمل مركبات الأجرة العامة من خلال تطبيقات التوصيل

وزير النقل تقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين

رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة باستئناف عمل مركبات الأجرة العامة مع تطبيقات توجيه المركبات، خلال فترات السماح في المدن التي لا يطبق بها الحظر الكلي للتجول.

وأوضح أن فريق عمل متخصص ضم جهات عدة وضع ضوابط محددة ومقننة لذلك لضمان الأخذ بالإعتبار أعلى معايير السلامة حفاظاً على صحة الركاب والسائقين، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للنقل سوف تعلن عن هذه الضوابط.

وجدد وزير النقل شكره للمقام الكريم على موافقته على عمل سائقي مركبات الأجرة مع تطبيقات توصيل الطلبات خلال فترة جائحة كورونا كحالة إستثنائية وفق الاشتراطات والمتطلبات التي تضعها الجهات المعنية بتنظيم هذا النشاط حالياً وسوف يتم الإعلان عنها.

وأكد أن هذه القرارات تأتي تقديراً من القيادة لوضع منشآت القطاع الخاص التي تأثرت أعمالهم بسبب الإجراءات الإحترازية لمواجهة فايروس كورونا المستجد ومنها منشآت قطاع الأجرة ولدعم العمل في تطبيقات توصيل الطلبات التي يعول عليها كثيراً في هذه الظروف خاصة في أوقات الذروة.

وقال الوزير في ختام تصريحه : إننا وفي هذه البلاد المباركة وبقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - نعمل على إدارة هذه الأزمة بخطوات مدروسة وصحيحة تتضافر فيها جميع الجهود لمؤسسات الدولة وتتكامل لتشكل أنموذجاً مثالياً وناجحاً في إدارة الأزمات.

فيروس كورونا الجديد منع التجول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزير النقل صالح الجاسر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بموافقة الملك .. استئناف عمل مركبات الأجرة العامة من خلال تطبيقات التوصيل
سبق

رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة باستئناف عمل مركبات الأجرة العامة مع تطبيقات توجيه المركبات، خلال فترات السماح في المدن التي لا يطبق بها الحظر الكلي للتجول.

وأوضح أن فريق عمل متخصص ضم جهات عدة وضع ضوابط محددة ومقننة لذلك لضمان الأخذ بالإعتبار أعلى معايير السلامة حفاظاً على صحة الركاب والسائقين، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للنقل سوف تعلن عن هذه الضوابط.

وجدد وزير النقل شكره للمقام الكريم على موافقته على عمل سائقي مركبات الأجرة مع تطبيقات توصيل الطلبات خلال فترة جائحة كورونا كحالة إستثنائية وفق الاشتراطات والمتطلبات التي تضعها الجهات المعنية بتنظيم هذا النشاط حالياً وسوف يتم الإعلان عنها.

وأكد أن هذه القرارات تأتي تقديراً من القيادة لوضع منشآت القطاع الخاص التي تأثرت أعمالهم بسبب الإجراءات الإحترازية لمواجهة فايروس كورونا المستجد ومنها منشآت قطاع الأجرة ولدعم العمل في تطبيقات توصيل الطلبات التي يعول عليها كثيراً في هذه الظروف خاصة في أوقات الذروة.

وقال الوزير في ختام تصريحه : إننا وفي هذه البلاد المباركة وبقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - نعمل على إدارة هذه الأزمة بخطوات مدروسة وصحيحة تتضافر فيها جميع الجهود لمؤسسات الدولة وتتكامل لتشكل أنموذجاً مثالياً وناجحاً في إدارة الأزمات.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
02:04 AM
اخر تعديل
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
03:06 AM

بموافقة الملك .. استئناف عمل مركبات الأجرة العامة من خلال تطبيقات التوصيل

وزير النقل تقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة باستئناف عمل مركبات الأجرة العامة مع تطبيقات توجيه المركبات، خلال فترات السماح في المدن التي لا يطبق بها الحظر الكلي للتجول.

وأوضح أن فريق عمل متخصص ضم جهات عدة وضع ضوابط محددة ومقننة لذلك لضمان الأخذ بالإعتبار أعلى معايير السلامة حفاظاً على صحة الركاب والسائقين، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للنقل سوف تعلن عن هذه الضوابط.

وجدد وزير النقل شكره للمقام الكريم على موافقته على عمل سائقي مركبات الأجرة مع تطبيقات توصيل الطلبات خلال فترة جائحة كورونا كحالة إستثنائية وفق الاشتراطات والمتطلبات التي تضعها الجهات المعنية بتنظيم هذا النشاط حالياً وسوف يتم الإعلان عنها.

وأكد أن هذه القرارات تأتي تقديراً من القيادة لوضع منشآت القطاع الخاص التي تأثرت أعمالهم بسبب الإجراءات الإحترازية لمواجهة فايروس كورونا المستجد ومنها منشآت قطاع الأجرة ولدعم العمل في تطبيقات توصيل الطلبات التي يعول عليها كثيراً في هذه الظروف خاصة في أوقات الذروة.

وقال الوزير في ختام تصريحه : إننا وفي هذه البلاد المباركة وبقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - نعمل على إدارة هذه الأزمة بخطوات مدروسة وصحيحة تتضافر فيها جميع الجهود لمؤسسات الدولة وتتكامل لتشكل أنموذجاً مثالياً وناجحاً في إدارة الأزمات.

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