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لخمس سنوات مقبلة.. "التعاونية" شريكاً تأمينياً للهلال

أبرمت إدارة نادي الهلال اتفاقية شراكة مع شركة "التعاونية للتأمين" لتكون بموجبها شريك النادي التأميني الحصري لمدة خمس سنوات.


ووقع العقد فهد بن نافل رئيس النادي وعبدالعزيز البوق الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين.

وستنال التعاونية بموجب العقد العديد من المزايا والحقوق تشمل الفعاليات والحملات التسويقية مع النادي، على أن يظهر شعار الشركة في منطقة أسفل الظهر في قمصان فريق كرة القدم بالهلال.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لخمس سنوات مقبلة.. "التعاونية" شريكاً تأمينياً للهلال
سبق

أبرمت إدارة نادي الهلال اتفاقية شراكة مع شركة "التعاونية للتأمين" لتكون بموجبها شريك النادي التأميني الحصري لمدة خمس سنوات.


ووقع العقد فهد بن نافل رئيس النادي وعبدالعزيز البوق الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين.

وستنال التعاونية بموجب العقد العديد من المزايا والحقوق تشمل الفعاليات والحملات التسويقية مع النادي، على أن يظهر شعار الشركة في منطقة أسفل الظهر في قمصان فريق كرة القدم بالهلال.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
08:57 PM

لخمس سنوات مقبلة.. "التعاونية" شريكاً تأمينياً للهلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبرمت إدارة نادي الهلال اتفاقية شراكة مع شركة "التعاونية للتأمين" لتكون بموجبها شريك النادي التأميني الحصري لمدة خمس سنوات.


ووقع العقد فهد بن نافل رئيس النادي وعبدالعزيز البوق الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين.

وستنال التعاونية بموجب العقد العديد من المزايا والحقوق تشمل الفعاليات والحملات التسويقية مع النادي، على أن يظهر شعار الشركة في منطقة أسفل الظهر في قمصان فريق كرة القدم بالهلال.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,463
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,290
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,772
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31.1 مليار ..

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