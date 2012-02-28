إنجازات "أمن الأفلاج" في 24 ساعة.. هنا تفاصيلها

سيدة مطلوبة وآسيوي عرض رشوة بعد ضَبْط أموال بحوزته

تمكَّن رجال الأمن بمركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج خلال اليومين الماضيين من ضبط سيدة مطلوبة للجهات الأمنية، كما أطاحوا بآسيوي بحوزته مبلغ مالي كبير.

وتفصيلاً، كشف مصدر لـ"سبق" أن مركز الضبط الأمني بالأفلاج "نقطة التفتيش" تمكن خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط سيدة في العقد الثالث من عمرها قادمة على باص نقل من الجنوب باتجاه الشمال، وتبيّن أنها مطلوبة للجهات الأمنية.

وفي شأن ذي صلة، تمكن كذلك رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج من الإطاحة بآسيوي؛ عُثر بحوزته على مبلغ مالي تجاوز 80 ألف ريال، قام بإخفائها داخل المركبة، وعرض بعد ضبطها رشورة على رجال الأمن من أجل إطلاق سراحه، ولكن يقظة ونزاهة رجال الأمن كانتا له بالمرصاد؛ إذ تم تدوين محضر بالواقعة، وتسليم الآسيوي والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.