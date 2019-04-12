قال مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس: إن من الممكن تطوير لقاح مضاد لفيروس "كورونا" المستجد خلال 18 شهراً، لكن ذلك قد يتطلب تقديم تنازلات، منها ما يتعلق باختبارات السلامة، طبقاً لـ"بي بي سي". وأضاف بيل غيتس أن اللقاح هو السبيل الوحيد لعودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل انتشار الوباء. وتابع "غيتس": إن الاستثمارات المطلوبة لتوفير برنامج تشخيص بأقصى سرعة -وهو ما كان من شأنه تقليل الفترة اللازمة لتطوير لقاح بواقع النصف- لم تُضخ حتى الآن، ولذلك فإن العالم يكافح حالياً من أجل التوصل إلى نتائج. "غيتس"، الذي تعمل مؤسسته في تمويل الأنشطة البحثية والتنموية، أشار إلى أن العالم بأسره يعمل على تطوير اللقاح، وهو الأمر الذي قد يكون الأكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

"بيل غيتس": تطوير لقاح مضاد لـ"كورونا" خلال 18 شهراً ويتطلب تقديم تنازلات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-12 قال مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس: إن من الممكن تطوير لقاح مضاد لفيروس "كورونا" المستجد خلال 18 شهراً، لكن ذلك قد يتطلب تقديم تنازلات، منها ما يتعلق باختبارات السلامة، طبقاً لـ"بي بي سي".

وأضاف بيل غيتس أن اللقاح هو السبيل الوحيد لعودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل انتشار الوباء.

وتابع "غيتس": إن الاستثمارات المطلوبة لتوفير برنامج تشخيص بأقصى سرعة -وهو ما كان من شأنه تقليل الفترة اللازمة لتطوير لقاح بواقع النصف- لم تُضخ حتى الآن، ولذلك فإن العالم يكافح حالياً من أجل التوصل إلى نتائج.

"غيتس"، الذي تعمل مؤسسته في تمويل الأنشطة البحثية والتنموية، أشار إلى أن العالم بأسره يعمل على تطوير اللقاح، وهو الأمر الذي قد يكون الأكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 05:27 PM

"بيل غيتس": تطوير لقاح مضاد لـ"كورونا" خلال 18 شهراً ويتطلب تقديم تنازلات قال: هذا السبيل الوحيد لعودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل انتشار الوباء





A A A





5 مشاركة

قال مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس: إن من الممكن تطوير لقاح مضاد لفيروس "كورونا" المستجد خلال 18 شهراً، لكن ذلك قد يتطلب تقديم تنازلات، منها ما يتعلق باختبارات السلامة، طبقاً لـ"بي بي سي".

وأضاف بيل غيتس أن اللقاح هو السبيل الوحيد لعودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل انتشار الوباء.

وتابع "غيتس": إن الاستثمارات المطلوبة لتوفير برنامج تشخيص بأقصى سرعة -وهو ما كان من شأنه تقليل الفترة اللازمة لتطوير لقاح بواقع النصف- لم تُضخ حتى الآن، ولذلك فإن العالم يكافح حالياً من أجل التوصل إلى نتائج.

"غيتس"، الذي تعمل مؤسسته في تمويل الأنشطة البحثية والتنموية، أشار إلى أن العالم بأسره يعمل على تطوير اللقاح، وهو الأمر الذي قد يكون الأكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.