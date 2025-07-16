النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلديتا المطار وجدة تصادران أكثر من 4 أطنان ونصف من الخضر والفاكهة

خلال مداهمتها مواقع للباعة الجائلين.. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين

صادرت بلدية المطار التابعة لأمانة محافظة جدة -وبمساندة إدارة مراقبة الأسواق التابعة للإدارة العامة للخدمات البلدية بوكالة البلديات، وبدعم أمني من شرطة محافظة جدة- ما يقرب من أربعة أطنان ونصف من الخضَر والفاكهة؛ وذلك خلال مداهمتها مواقع تجمع باعة جائلين بأحياء النزهة والربوة، وحي العمارية وباب مكة وباب شريف.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم إزالة 85 عربة خلال المداهمات، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال هذه المواقع.

ودعا "الزهراني" المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.

أمانة محافظة جدة بلدية المطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بلديتا المطار وجدة تصادران أكثر من 4 أطنان ونصف من الخضر والفاكهة
سبق

صادرت بلدية المطار التابعة لأمانة محافظة جدة -وبمساندة إدارة مراقبة الأسواق التابعة للإدارة العامة للخدمات البلدية بوكالة البلديات، وبدعم أمني من شرطة محافظة جدة- ما يقرب من أربعة أطنان ونصف من الخضَر والفاكهة؛ وذلك خلال مداهمتها مواقع تجمع باعة جائلين بأحياء النزهة والربوة، وحي العمارية وباب مكة وباب شريف.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم إزالة 85 عربة خلال المداهمات، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال هذه المواقع.

ودعا "الزهراني" المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
03:40 PM

بلديتا المطار وجدة تصادران أكثر من 4 أطنان ونصف من الخضر والفاكهة

خلال مداهمتها مواقع للباعة الجائلين.. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
3
2,077

صادرت بلدية المطار التابعة لأمانة محافظة جدة -وبمساندة إدارة مراقبة الأسواق التابعة للإدارة العامة للخدمات البلدية بوكالة البلديات، وبدعم أمني من شرطة محافظة جدة- ما يقرب من أربعة أطنان ونصف من الخضَر والفاكهة؛ وذلك خلال مداهمتها مواقع تجمع باعة جائلين بأحياء النزهة والربوة، وحي العمارية وباب مكة وباب شريف.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم إزالة 85 عربة خلال المداهمات، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال هذه المواقع.

ودعا "الزهراني" المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,240
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,916
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,090

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة