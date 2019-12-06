مصرع قيادي حوثي و9 من عناصر الميليشيا في كمين للجيش اليمني بصعدة
في كمين مُحكم بمديرية باقم
لقي قيادي ميداني في ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعه مع عددٍ من عناصره، في كمين محكم للجيش اليمني بمديرية باقم- شمالي محافظة صعدة شمال البلاد.
وقال مصدر عسكري يمني: إن قوة من الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا الإرهابية شرق جبل شيحاط في جبهة باقم، وباغتتها بهجوم مفاجئ.
وأسفر الهجوم -بحسب ما ذكره موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية- عن مصرع قائد المجموعة، مع تسعة من عناصر الميليشيا الحوثية.
ميليشيا الحوثي
الجيش اليمني
اليمن
مصرع قيادي حوثي و9 من عناصر الميليشيا في كمين للجيش اليمني بصعدة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2019-12-06
لقي قيادي ميداني في ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعه مع عددٍ من عناصره، في كمين محكم للجيش اليمني بمديرية باقم- شمالي محافظة صعدة شمال البلاد.
وقال مصدر عسكري يمني: إن قوة من الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا الإرهابية شرق جبل شيحاط في جبهة باقم، وباغتتها بهجوم مفاجئ.
وأسفر الهجوم -بحسب ما ذكره موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية- عن مصرع قائد المجموعة، مع تسعة من عناصر الميليشيا الحوثية.
06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
01:22 PM
مصرع قيادي حوثي و9 من عناصر الميليشيا في كمين للجيش اليمني بصعدة
في كمين مُحكم بمديرية باقم
لقي قيادي ميداني في ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعه مع عددٍ من عناصره، في كمين محكم للجيش اليمني بمديرية باقم- شمالي محافظة صعدة شمال البلاد.
وقال مصدر عسكري يمني: إن قوة من الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا الإرهابية شرق جبل شيحاط في جبهة باقم، وباغتتها بهجوم مفاجئ.
وأسفر الهجوم -بحسب ما ذكره موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية- عن مصرع قائد المجموعة، مع تسعة من عناصر الميليشيا الحوثية.