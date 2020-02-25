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بسبب "كورونا" .. قمة الدوري الإيطالي من دون جمهور

أعلن وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا أن تفشي فيروس كورونا المستجد سيدفع إلى إقامة مباريات عدة في كرة القدم خلف أبواب موصدة خلال الأيام المقبلة، أبرزها قمة الدوري بين يوفنتوس وإنتر.

كما أكد الأخير أن مباراته المقررة الخميس ضد ضيفه لودوغورتس البلغاري ضمن الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، سيكون مصيرها مشابهًا.

وأتت هذه الخطوة في أعقاب تأكيد رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة غابرييلي غرافينا تقدمه بطلب بهذا الشأن من السلطات المحلية، في إطار جهود الحد من تفشي الفيروس الذي حصد حتى الآن خمس وفيات في البلاد.

وأوضح سبادافورا بعد اجتماع لمجلس الوزراء "بعد طلب الهيئات الرياضية، ونظرًا إلى أن الحظر على النشاطات الرياضية المفتوحة أمام الجمهور يبقى نافذًا في ست مناطق في شمال إيطاليا، اتفقنا على إقامة مباريات خلف أبواب موصدة".

ويشمل ذلك ست مباريات في المرحلة السادسة والعشرين من "سيري أ"، كان من المقرر أن تُقام في نهاية الأسبوع الحالي، وأبرزها الأحد بين يوفنتوس بطل الدوري في المواسم الثمانية الماضية ومتصدر الترتيب حاليًا، وضيفه إنتر الذي يبتعد عنه بفارق ست نقاط في المركز الثالث.

إيطاليا وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا يوفنتوس إنتر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بسبب "كورونا" .. قمة الدوري الإيطالي من دون جمهور
سبق

أعلن وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا أن تفشي فيروس كورونا المستجد سيدفع إلى إقامة مباريات عدة في كرة القدم خلف أبواب موصدة خلال الأيام المقبلة، أبرزها قمة الدوري بين يوفنتوس وإنتر.

كما أكد الأخير أن مباراته المقررة الخميس ضد ضيفه لودوغورتس البلغاري ضمن الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، سيكون مصيرها مشابهًا.

وأتت هذه الخطوة في أعقاب تأكيد رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة غابرييلي غرافينا تقدمه بطلب بهذا الشأن من السلطات المحلية، في إطار جهود الحد من تفشي الفيروس الذي حصد حتى الآن خمس وفيات في البلاد.

وأوضح سبادافورا بعد اجتماع لمجلس الوزراء "بعد طلب الهيئات الرياضية، ونظرًا إلى أن الحظر على النشاطات الرياضية المفتوحة أمام الجمهور يبقى نافذًا في ست مناطق في شمال إيطاليا، اتفقنا على إقامة مباريات خلف أبواب موصدة".

ويشمل ذلك ست مباريات في المرحلة السادسة والعشرين من "سيري أ"، كان من المقرر أن تُقام في نهاية الأسبوع الحالي، وأبرزها الأحد بين يوفنتوس بطل الدوري في المواسم الثمانية الماضية ومتصدر الترتيب حاليًا، وضيفه إنتر الذي يبتعد عنه بفارق ست نقاط في المركز الثالث.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
01:34 AM

بسبب "كورونا" .. قمة الدوري الإيطالي من دون جمهور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا أن تفشي فيروس كورونا المستجد سيدفع إلى إقامة مباريات عدة في كرة القدم خلف أبواب موصدة خلال الأيام المقبلة، أبرزها قمة الدوري بين يوفنتوس وإنتر.

كما أكد الأخير أن مباراته المقررة الخميس ضد ضيفه لودوغورتس البلغاري ضمن الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، سيكون مصيرها مشابهًا.

وأتت هذه الخطوة في أعقاب تأكيد رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة غابرييلي غرافينا تقدمه بطلب بهذا الشأن من السلطات المحلية، في إطار جهود الحد من تفشي الفيروس الذي حصد حتى الآن خمس وفيات في البلاد.

وأوضح سبادافورا بعد اجتماع لمجلس الوزراء "بعد طلب الهيئات الرياضية، ونظرًا إلى أن الحظر على النشاطات الرياضية المفتوحة أمام الجمهور يبقى نافذًا في ست مناطق في شمال إيطاليا، اتفقنا على إقامة مباريات خلف أبواب موصدة".

ويشمل ذلك ست مباريات في المرحلة السادسة والعشرين من "سيري أ"، كان من المقرر أن تُقام في نهاية الأسبوع الحالي، وأبرزها الأحد بين يوفنتوس بطل الدوري في المواسم الثمانية الماضية ومتصدر الترتيب حاليًا، وضيفه إنتر الذي يبتعد عنه بفارق ست نقاط في المركز الثالث.

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