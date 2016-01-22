أكدت النيابة العامة أن تعمُّد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمُّد قطعها أو تعطيلها، سواء كان الفاعل أصيلاً، أو شريكًا، يوجب مساءلته جزائيًّا؛ إذ يعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف متى زادت قيمة التالف على خمسة آلاف ريال.
"النيابة العامة": تعمُّد إتلاف أو قطع تمديدات المرافق العامة "جريمة كبيرة" موجبة للتوقيف
أكدت النيابة العامة أن تعمُّد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمُّد قطعها أو تعطيلها، سواء كان الفاعل أصيلاً، أو شريكًا، يوجب مساءلته جزائيًّا؛ إذ يعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف متى زادت قيمة التالف على خمسة آلاف ريال.
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"النيابة العامة": تعمُّد إتلاف أو قطع تمديدات المرافق العامة "جريمة كبيرة" موجبة للتوقيفعبدالله البرقاوي سبق 2019-01-22
22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
08:17 PM
"النيابة العامة": تعمُّد إتلاف أو قطع تمديدات المرافق العامة "جريمة كبيرة" موجبة للتوقيف
أكدت النيابة العامة أن تعمُّد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمُّد قطعها أو تعطيلها، سواء كان الفاعل أصيلاً، أو شريكًا، يوجب مساءلته جزائيًّا؛ إذ يعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف متى زادت قيمة التالف على خمسة آلاف ريال.
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