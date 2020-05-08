وتقوم جمعية الأفلاج الخيرية وبشكل مستمر بتنفيذ عديد المبادرات وتقديم المؤن الغذائية وصرف مبالغ نقدية للمستفيدين من خدمات الجمعية.

وأكدت خيرية الأفلاج أن مجلس إدارة الجمعية وافق على صرف مبلغ (100.000) ريال لجميع الأرامل والمطلقات المسجلات في الجمعية، مشيرة إلى أن المبلغ مقدم من الجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأرامل والمطلقات، وسوف يتم تحويل المبالغ على حساب المستفيدات.

أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية الموافقة على صرف 100 ألف ريال للمطلقات والأرامل المستفيدات من خدمات الجمعية.

"خيرية الأفلاج" توافق على صرف 100 ألف للمستفيدات من الأرامل والمطلقات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-08 أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية الموافقة على صرف 100 ألف ريال للمطلقات والأرامل المستفيدات من خدمات الجمعية. وأكدت خيرية الأفلاج أن مجلس إدارة الجمعية وافق على صرف مبلغ (100.000) ريال لجميع الأرامل والمطلقات المسجلات في الجمعية، مشيرة إلى أن المبلغ مقدم من الجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأرامل والمطلقات، وسوف يتم تحويل المبالغ على حساب المستفيدات. وتقوم جمعية الأفلاج الخيرية وبشكل مستمر بتنفيذ عديد المبادرات وتقديم المؤن الغذائية وصرف مبالغ نقدية للمستفيدين من خدمات الجمعية.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441 01:53 AM

"خيرية الأفلاج" توافق على صرف 100 ألف للمستفيدات من الأرامل والمطلقات في إطار المبادرات المتعددة للجمعية .. وسوف يتم تحويل المبالغ على حساباتهن





A A A





2 مشاركة

أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية الموافقة على صرف 100 ألف ريال للمطلقات والأرامل المستفيدات من خدمات الجمعية.

وأكدت خيرية الأفلاج أن مجلس إدارة الجمعية وافق على صرف مبلغ (100.000) ريال لجميع الأرامل والمطلقات المسجلات في الجمعية، مشيرة إلى أن المبلغ مقدم من الجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأرامل والمطلقات، وسوف يتم تحويل المبالغ على حساب المستفيدات.

وتقوم جمعية الأفلاج الخيرية وبشكل مستمر بتنفيذ عديد المبادرات وتقديم المؤن الغذائية وصرف مبالغ نقدية للمستفيدين من خدمات الجمعية.