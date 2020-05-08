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"خيرية الأفلاج" توافق على صرف 100 ألف للمستفيدات من الأرامل والمطلقات

في إطار المبادرات المتعددة للجمعية .. وسوف يتم تحويل المبالغ على حساباتهن

أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية الموافقة على صرف 100 ألف ريال للمطلقات والأرامل المستفيدات من خدمات الجمعية.

وأكدت خيرية الأفلاج أن مجلس إدارة الجمعية وافق على صرف مبلغ (100.000) ريال لجميع الأرامل والمطلقات المسجلات في الجمعية، مشيرة إلى أن المبلغ مقدم من الجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأرامل والمطلقات، وسوف يتم تحويل المبالغ على حساب المستفيدات.

وتقوم جمعية الأفلاج الخيرية وبشكل مستمر بتنفيذ عديد المبادرات وتقديم المؤن الغذائية وصرف مبالغ نقدية للمستفيدين من خدمات الجمعية.

جمعية الأفلاج الخيرية

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"خيرية الأفلاج" توافق على صرف 100 ألف للمستفيدات من الأرامل والمطلقات
سبق

أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية الموافقة على صرف 100 ألف ريال للمطلقات والأرامل المستفيدات من خدمات الجمعية.

وأكدت خيرية الأفلاج أن مجلس إدارة الجمعية وافق على صرف مبلغ (100.000) ريال لجميع الأرامل والمطلقات المسجلات في الجمعية، مشيرة إلى أن المبلغ مقدم من الجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأرامل والمطلقات، وسوف يتم تحويل المبالغ على حساب المستفيدات.

وتقوم جمعية الأفلاج الخيرية وبشكل مستمر بتنفيذ عديد المبادرات وتقديم المؤن الغذائية وصرف مبالغ نقدية للمستفيدين من خدمات الجمعية.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
01:53 AM

"خيرية الأفلاج" توافق على صرف 100 ألف للمستفيدات من الأرامل والمطلقات

في إطار المبادرات المتعددة للجمعية .. وسوف يتم تحويل المبالغ على حساباتهن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
314

أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية الموافقة على صرف 100 ألف ريال للمطلقات والأرامل المستفيدات من خدمات الجمعية.

وأكدت خيرية الأفلاج أن مجلس إدارة الجمعية وافق على صرف مبلغ (100.000) ريال لجميع الأرامل والمطلقات المسجلات في الجمعية، مشيرة إلى أن المبلغ مقدم من الجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأرامل والمطلقات، وسوف يتم تحويل المبالغ على حساب المستفيدات.

وتقوم جمعية الأفلاج الخيرية وبشكل مستمر بتنفيذ عديد المبادرات وتقديم المؤن الغذائية وصرف مبالغ نقدية للمستفيدين من خدمات الجمعية.

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