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"الصحة" تعلن تسجيل 4267 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 136315

عسير.. 254 إصابة جديدة بكورونا في 17 مدينة

95  حالة في خميس مشيط و77 بأبها

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 254 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة -خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس- أن حالات الإصابة موزعة على 17 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 95 حالة، وأبها 77 حالة، وبيشة 18 حالة، ومحايل عسير 13 حالة، وأحد رفيدة 9، ووادي بن هشبل 8 حالات، وتبالة 7 حالات، وظهران الجنوب 6 حالات، والحرجة 5 حالات، بللسمر 4 حالات، والمضة 3 حالات، والبشائر 3 حالات، وسراة عبيدة حالتين، وحالة واحدة لكل من لفرشة والنماص والقحمة وتنومة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عسير.. 254 إصابة جديدة بكورونا في 17 مدينة
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 254 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة -خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس- أن حالات الإصابة موزعة على 17 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 95 حالة، وأبها 77 حالة، وبيشة 18 حالة، ومحايل عسير 13 حالة، وأحد رفيدة 9، ووادي بن هشبل 8 حالات، وتبالة 7 حالات، وظهران الجنوب 6 حالات، والحرجة 5 حالات، بللسمر 4 حالات، والمضة 3 حالات، والبشائر 3 حالات، وسراة عبيدة حالتين، وحالة واحدة لكل من لفرشة والنماص والقحمة وتنومة.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
04:11 PM

عسير.. 254 إصابة جديدة بكورونا في 17 مدينة

95  حالة في خميس مشيط و77 بأبها

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سويد الحارثي - عسير
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2,121

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 254 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة -خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس- أن حالات الإصابة موزعة على 17 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 95 حالة، وأبها 77 حالة، وبيشة 18 حالة، ومحايل عسير 13 حالة، وأحد رفيدة 9، ووادي بن هشبل 8 حالات، وتبالة 7 حالات، وظهران الجنوب 6 حالات، والحرجة 5 حالات، بللسمر 4 حالات، والمضة 3 حالات، والبشائر 3 حالات، وسراة عبيدة حالتين، وحالة واحدة لكل من لفرشة والنماص والقحمة وتنومة.

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