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الرياض.. السيارات الكلاسيكية تستعرض "زينتها" في ميدان الدرعية بعد غد

تشارك فيه 550 سيارة نادرة وقديمة.. ويشتمل المهرجان على فعاليات عديدة

يشهد ميدان "البجيري" بمحافظة الدرعية يوم الجمعة المقبل، انطلاق مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية الذي يقام للعام الثالث على التوالي، وهو التجمع الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، لاستعراض الزينة والجماليات.

ويضم المهرجان عرضاً لأكثر من 550 سيارة قديمة ونادرة تعود لملاك سعوديين وخليجيين وملاك من مختلف دول العالم، بعرض مميز لسيارات كلاسيكية من بينها السيارة الشخصية التي استخدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ويشتمل المهرجان على فعاليات عديدة؛ من أبرزها: مزاد كبير للسيارات النادرة سيتم نقله على الهواء مباشرة، وكذلك سوق لقطع غيار السيارات القديمة واكسسواراتها.

ويتضمن المهرجان عدداً من المسابقات بمائتين وعشرين جائزة للفائزين من أفضل السيارات المشاركة، وبتحكيم من لجان مختصة، وبمشاركة من الزوار الذين سيرشح كل منهم سيارته المفضلة لثلاثة مراكز تسمى "اختيار الجمهور".

الجدير بالذكر أن المهرجان يحظى بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وبدعم ورعاية وإشراف محافظة الدرعية وشركة أرامكو وتوكيلات الجزيرة، ويتميز موقع الحدث بجلسات في الهواء الطلق ومسابقات خاصة للعائلات والأطفال في الساحات المحيطة بمنطقة البجيري التاريخية، وينطلق المهرجان -بمشيئة الله- ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء يوميْ 23 و24 من شهر فبراير 2018، والذي شهد في نسختيْه الماضيتيْن إقبالاً كبيراً من الزوار عشاق السيارات الكلاسيكية من الجنسين، وزيارات عدة من وفود أجنبية وشخصيات اجتماعية ودبلوماسية بارزة.

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الرياض.. السيارات الكلاسيكية تستعرض "زينتها" في ميدان الدرعية بعد غد
سبق

يشهد ميدان "البجيري" بمحافظة الدرعية يوم الجمعة المقبل، انطلاق مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية الذي يقام للعام الثالث على التوالي، وهو التجمع الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، لاستعراض الزينة والجماليات.

ويضم المهرجان عرضاً لأكثر من 550 سيارة قديمة ونادرة تعود لملاك سعوديين وخليجيين وملاك من مختلف دول العالم، بعرض مميز لسيارات كلاسيكية من بينها السيارة الشخصية التي استخدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ويشتمل المهرجان على فعاليات عديدة؛ من أبرزها: مزاد كبير للسيارات النادرة سيتم نقله على الهواء مباشرة، وكذلك سوق لقطع غيار السيارات القديمة واكسسواراتها.

ويتضمن المهرجان عدداً من المسابقات بمائتين وعشرين جائزة للفائزين من أفضل السيارات المشاركة، وبتحكيم من لجان مختصة، وبمشاركة من الزوار الذين سيرشح كل منهم سيارته المفضلة لثلاثة مراكز تسمى "اختيار الجمهور".

الجدير بالذكر أن المهرجان يحظى بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وبدعم ورعاية وإشراف محافظة الدرعية وشركة أرامكو وتوكيلات الجزيرة، ويتميز موقع الحدث بجلسات في الهواء الطلق ومسابقات خاصة للعائلات والأطفال في الساحات المحيطة بمنطقة البجيري التاريخية، وينطلق المهرجان -بمشيئة الله- ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء يوميْ 23 و24 من شهر فبراير 2018، والذي شهد في نسختيْه الماضيتيْن إقبالاً كبيراً من الزوار عشاق السيارات الكلاسيكية من الجنسين، وزيارات عدة من وفود أجنبية وشخصيات اجتماعية ودبلوماسية بارزة.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
11:17 AM

الرياض.. السيارات الكلاسيكية تستعرض "زينتها" في ميدان الدرعية بعد غد

تشارك فيه 550 سيارة نادرة وقديمة.. ويشتمل المهرجان على فعاليات عديدة

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عيسى الحربي - الرياض
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4,803

يشهد ميدان "البجيري" بمحافظة الدرعية يوم الجمعة المقبل، انطلاق مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية الذي يقام للعام الثالث على التوالي، وهو التجمع الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، لاستعراض الزينة والجماليات.

ويضم المهرجان عرضاً لأكثر من 550 سيارة قديمة ونادرة تعود لملاك سعوديين وخليجيين وملاك من مختلف دول العالم، بعرض مميز لسيارات كلاسيكية من بينها السيارة الشخصية التي استخدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ويشتمل المهرجان على فعاليات عديدة؛ من أبرزها: مزاد كبير للسيارات النادرة سيتم نقله على الهواء مباشرة، وكذلك سوق لقطع غيار السيارات القديمة واكسسواراتها.

ويتضمن المهرجان عدداً من المسابقات بمائتين وعشرين جائزة للفائزين من أفضل السيارات المشاركة، وبتحكيم من لجان مختصة، وبمشاركة من الزوار الذين سيرشح كل منهم سيارته المفضلة لثلاثة مراكز تسمى "اختيار الجمهور".

الجدير بالذكر أن المهرجان يحظى بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وبدعم ورعاية وإشراف محافظة الدرعية وشركة أرامكو وتوكيلات الجزيرة، ويتميز موقع الحدث بجلسات في الهواء الطلق ومسابقات خاصة للعائلات والأطفال في الساحات المحيطة بمنطقة البجيري التاريخية، وينطلق المهرجان -بمشيئة الله- ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء يوميْ 23 و24 من شهر فبراير 2018، والذي شهد في نسختيْه الماضيتيْن إقبالاً كبيراً من الزوار عشاق السيارات الكلاسيكية من الجنسين، وزيارات عدة من وفود أجنبية وشخصيات اجتماعية ودبلوماسية بارزة.

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