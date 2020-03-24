من العراق لـكوبا وأستراليا.. آخر تطورات الفيروس في 5 دول

وفيات كورونا تتجاوز الـ16 ألفًا عالميًّا والمتعافون 102.513

سجلت آخر إحصائيات "كورونا" 382.417 مصابًا حول العالم والمتعافون 102.513؛ بينما تشير آخر تحديثات الوفيات إلى 16.569 حالة وفاة، في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود الدولية للحد من انتشار وباء كورونا فيما يواصل الفيروس الانتشار في العالم.

وترصد "سبق" في السطور التالية المشهد في آخر 5 دول حدثت بياناتها حول الفيروس.

العراق

سجلت محافظة أربيل مركز إقليم كردستان العراق، 6 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا".

وأفادت وزارة الصحة بالإقليم في بيان صحفي بأن المصابين الجدد هم: طفل بعمر عام واحد، وآخر بعمر تسع سنوات، وثلاث نساء ورجل واحد؛ مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في عموم الإقليم إلى 91 إصابة مؤكدة.

تايلاند

سجلت تايلاند اليوم 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وثلاث حالات وفاة؛ ليصل بذلك عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 827 حالة، وحالات الوفاة إلى أربع حالات منذ بدء تفشي المرض.

وأوضحت وزارة الصحة العامة التايلاندية أن المتوفين الثلاثة كانوا مرضى لديهم تعقيدات صحية أخرى، وهم رجل عمره 70 عامًا وكان مصابًا بالسل، ورجل عمره 45 عامًا وكان مصابًا بالسكري، ورجل عمره 79 عامًا وكانت لديه مشكلات صحية.

ومنذ بداية تفشي الفيروس شفي 57 مريضًا؛ في حين ما زال 766 يتلقون العلاج في المستشفيات.

تايوان

سجلت السلطات الحكومية في تايوان، اليوم، 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات على الجزيرة إلى 215 حالة.

وأوضحت الحكومة في بيان لها أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج؛ حيث سافر المرضى إلى بلدان من بينها بريطانيا وأيرلندا وتركيا وإندونيسيا.

كوبا

أعلن رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو، أن كل السياح الأجانب الموجودين في بلاده سيوضعون ابتداءً من اليوم في الحجر الصحي داخل فنادقهم، إلى أن يغادروا الأراضي الكوبية؛ خشية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ماريرو في خطاب عبر التلفزيون الحكومي: إن "جميع السياح الذين لا يزالون في الفنادق سيوضعون في الحجر الصحي، لن يكون بإمكانهم مغادرة الفندق إلا إذا توفرت رحلات طيران تعيدهم إلى ديارهم.

وأضاف أن عدد السياح الأجانب بلغ الاثنين 32 ألفًا و500 سائح.

ويتزامن الإجراء مع بدء سريان قرار الإغلاق الجزئي للحدود الكوبية التي لن تعود مفتوحة ابتداءً من اليوم سوى أمام الكوبيين والأجانب المقيمين بصورة دائمة فيها.

وأحصت كوبا 40 حالة إصابة مؤكدة بوباء (كوفيد-19) الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

أستراليا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، وفاة امرأة في السبعينيات من العمر بسبب فيروس كورونا المستجد، كانت على متن السفينة السياحية "روبي برينسيس" التي رست في مدينة سيدني الأسبوع الماضي.

وبحالة الوفاة هذه يرتفع عدد الوفيات في أستراليا إلى ثمانية أشخاص، في الوقت الذي تعدى فيه عدد الإصابات 1800 حالة، 818 منها في ولاية نيو ساوث ويلز وحدها.