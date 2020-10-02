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على متن يخت.. شاهد مبتعثون يبحرون في أمريكا احتفالًا بيوم الوطن

جهود كبيرة بذلها الطلاب بجامعتي ميريماونت وكاثوليك وفق الاحترازات

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، احتفال نخبة من الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين؛ حيث نظم أبناء الوطن بالنادي السعودي في جامعتي ميريماونت وكاثوليك، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ٩٠، باذلين كل الجهود حفاظًا على الإجراءات الاحترازية.

أقيم الاحتفال على يخت يتجول في البحر ومخصص للأعداد الكبيرة؛ إلا أنه جرى الاقتصار على ١٠٠ شخص فقط؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في أمريكا ملتزمين بالإجراءات اللازمة.

واشتمل برنامج الاحتفال على العديد من الكلمات التي أشاروا من خلالها إلى جهود ومنجزات الملك المؤسس عبدالعزيز -رحمه الله- في توحيد بلادنا الغالية -حفظها الله- من كل مكروه؛ مؤكدين أن وطننا الغالي عظيم بقيادته وأبنائه ومواطنيه وتراثه وتاريخه ويستحق منا كل الجهد والتضحيات.

وعبّر المبتعثون عن سعادتهم الغامرة باليوم الوطني الـ90؛ رافعين شكرهم وتقديرهم وتهنئتهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -وفقه الله وسدد خطاه- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله؛ حيث شارك في الاحتفال أشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة.

هذا وقد بذل المنظمون جهودًا كبيرة منذ أكثر من شهرين؛ استعدادًا لهذا الاحتفال ونجحوا بكفاءة عالية؛ وذلك لما يحملونه من خبرات علمية وأكاديمية كانت محل تقدير الجميع، وهم: (هيفاء آل سعود، مشاعل آل سعود، مهند آل مسعد، رائد باعفيف، حنين آل جار الله، نهال عين الدين، علي آل منيف، هاجر الحارثي، عزام الشهري، سديم أبا الخيل، سيف الغرير، رنا أبو خيال، محمد المغلوث، عبدالعزيز شامي، عبدالله آل مسعد، راغب خليفة، أحمد الغامدي".

واشنطن اليوم الوطني السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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على متن يخت.. شاهد مبتعثون يبحرون في أمريكا احتفالًا بيوم الوطن
سبق

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، احتفال نخبة من الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين؛ حيث نظم أبناء الوطن بالنادي السعودي في جامعتي ميريماونت وكاثوليك، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ٩٠، باذلين كل الجهود حفاظًا على الإجراءات الاحترازية.

أقيم الاحتفال على يخت يتجول في البحر ومخصص للأعداد الكبيرة؛ إلا أنه جرى الاقتصار على ١٠٠ شخص فقط؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في أمريكا ملتزمين بالإجراءات اللازمة.

واشتمل برنامج الاحتفال على العديد من الكلمات التي أشاروا من خلالها إلى جهود ومنجزات الملك المؤسس عبدالعزيز -رحمه الله- في توحيد بلادنا الغالية -حفظها الله- من كل مكروه؛ مؤكدين أن وطننا الغالي عظيم بقيادته وأبنائه ومواطنيه وتراثه وتاريخه ويستحق منا كل الجهد والتضحيات.

وعبّر المبتعثون عن سعادتهم الغامرة باليوم الوطني الـ90؛ رافعين شكرهم وتقديرهم وتهنئتهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -وفقه الله وسدد خطاه- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله؛ حيث شارك في الاحتفال أشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة.

هذا وقد بذل المنظمون جهودًا كبيرة منذ أكثر من شهرين؛ استعدادًا لهذا الاحتفال ونجحوا بكفاءة عالية؛ وذلك لما يحملونه من خبرات علمية وأكاديمية كانت محل تقدير الجميع، وهم: (هيفاء آل سعود، مشاعل آل سعود، مهند آل مسعد، رائد باعفيف، حنين آل جار الله، نهال عين الدين، علي آل منيف، هاجر الحارثي، عزام الشهري، سديم أبا الخيل، سيف الغرير، رنا أبو خيال، محمد المغلوث، عبدالعزيز شامي، عبدالله آل مسعد، راغب خليفة، أحمد الغامدي".

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
03:00 PM

على متن يخت.. شاهد مبتعثون يبحرون في أمريكا احتفالًا بيوم الوطن

جهود كبيرة بذلها الطلاب بجامعتي ميريماونت وكاثوليك وفق الاحترازات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، احتفال نخبة من الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين؛ حيث نظم أبناء الوطن بالنادي السعودي في جامعتي ميريماونت وكاثوليك، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ٩٠، باذلين كل الجهود حفاظًا على الإجراءات الاحترازية.

أقيم الاحتفال على يخت يتجول في البحر ومخصص للأعداد الكبيرة؛ إلا أنه جرى الاقتصار على ١٠٠ شخص فقط؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في أمريكا ملتزمين بالإجراءات اللازمة.

واشتمل برنامج الاحتفال على العديد من الكلمات التي أشاروا من خلالها إلى جهود ومنجزات الملك المؤسس عبدالعزيز -رحمه الله- في توحيد بلادنا الغالية -حفظها الله- من كل مكروه؛ مؤكدين أن وطننا الغالي عظيم بقيادته وأبنائه ومواطنيه وتراثه وتاريخه ويستحق منا كل الجهد والتضحيات.

وعبّر المبتعثون عن سعادتهم الغامرة باليوم الوطني الـ90؛ رافعين شكرهم وتقديرهم وتهنئتهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -وفقه الله وسدد خطاه- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله؛ حيث شارك في الاحتفال أشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة.

هذا وقد بذل المنظمون جهودًا كبيرة منذ أكثر من شهرين؛ استعدادًا لهذا الاحتفال ونجحوا بكفاءة عالية؛ وذلك لما يحملونه من خبرات علمية وأكاديمية كانت محل تقدير الجميع، وهم: (هيفاء آل سعود، مشاعل آل سعود، مهند آل مسعد، رائد باعفيف، حنين آل جار الله، نهال عين الدين، علي آل منيف، هاجر الحارثي، عزام الشهري، سديم أبا الخيل، سيف الغرير، رنا أبو خيال، محمد المغلوث، عبدالعزيز شامي، عبدالله آل مسعد، راغب خليفة، أحمد الغامدي".

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