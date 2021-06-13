النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هبات الـ 70 كم/س تتدفق وتحذيرات.. موجات غبارية قوية تتحرّك نحو الرياض

تدفق الرياح الشمالية الغربية المحمّلة بالأتربة وتنبيه مرتادي الطرق بشكل خاص

تتجدّد الأجواء المغبرة وبكثافة عالية على العاصمة الرياض، وذلك نظراً لاستمرار تدفق رياح شمالية غربية نشطة مع هبات قوية أحياناً نحو المنطقة، وتشكل موجة غبارية قوية في شمال شرق المملكة وبدء تحركها باتجاه العاصمة الرياض، كما يظهر من خلال صور الأقمار الاصطناعية، وفق "طقس العرب".

كما ولا تزال مُخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية لتوقعات الرياح وحركة الغبار في "طقس العرب" تشير إلى استمرار تدفق الرياح الشمالية الغربية المحملة بالأتربة والغبار يومَي الأحد والإثنين نحو العاصمة الرياض، مُترافقة بهبات قوية أحياناً تتجاوز حاجز الـ 70 كم/ساعة، وتعد هذه الرياح كفيلة بنشوء موجات غبارية واسعة؛ نظراً لجفاف التربة وتفككها بسبب الانقطاع المطري خلال الفترة الماضية.

وحول هذه التوقعات وما سيكون لها من أثر مباشر في الحياة العامة، فيجدر تنبيه مرتادي الطرق بشكل عام والخارجية منها بشكل خاص، من تدني مدى الرؤية الأفقية، كما يجدر تنبيه مرضى الجهاز التنفسي والعيون بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية، ونسأل الله السلامة للجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هبات الـ 70 كم/س تتدفق وتحذيرات.. موجات غبارية قوية تتحرّك نحو الرياض
سبق

تتجدّد الأجواء المغبرة وبكثافة عالية على العاصمة الرياض، وذلك نظراً لاستمرار تدفق رياح شمالية غربية نشطة مع هبات قوية أحياناً نحو المنطقة، وتشكل موجة غبارية قوية في شمال شرق المملكة وبدء تحركها باتجاه العاصمة الرياض، كما يظهر من خلال صور الأقمار الاصطناعية، وفق "طقس العرب".

كما ولا تزال مُخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية لتوقعات الرياح وحركة الغبار في "طقس العرب" تشير إلى استمرار تدفق الرياح الشمالية الغربية المحملة بالأتربة والغبار يومَي الأحد والإثنين نحو العاصمة الرياض، مُترافقة بهبات قوية أحياناً تتجاوز حاجز الـ 70 كم/ساعة، وتعد هذه الرياح كفيلة بنشوء موجات غبارية واسعة؛ نظراً لجفاف التربة وتفككها بسبب الانقطاع المطري خلال الفترة الماضية.

وحول هذه التوقعات وما سيكون لها من أثر مباشر في الحياة العامة، فيجدر تنبيه مرتادي الطرق بشكل عام والخارجية منها بشكل خاص، من تدني مدى الرؤية الأفقية، كما يجدر تنبيه مرضى الجهاز التنفسي والعيون بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية، ونسأل الله السلامة للجميع.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
12:51 PM

هبات الـ 70 كم/س تتدفق وتحذيرات.. موجات غبارية قوية تتحرّك نحو الرياض

تدفق الرياح الشمالية الغربية المحمّلة بالأتربة وتنبيه مرتادي الطرق بشكل خاص

أرشيفية
A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,690

تتجدّد الأجواء المغبرة وبكثافة عالية على العاصمة الرياض، وذلك نظراً لاستمرار تدفق رياح شمالية غربية نشطة مع هبات قوية أحياناً نحو المنطقة، وتشكل موجة غبارية قوية في شمال شرق المملكة وبدء تحركها باتجاه العاصمة الرياض، كما يظهر من خلال صور الأقمار الاصطناعية، وفق "طقس العرب".

كما ولا تزال مُخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية لتوقعات الرياح وحركة الغبار في "طقس العرب" تشير إلى استمرار تدفق الرياح الشمالية الغربية المحملة بالأتربة والغبار يومَي الأحد والإثنين نحو العاصمة الرياض، مُترافقة بهبات قوية أحياناً تتجاوز حاجز الـ 70 كم/ساعة، وتعد هذه الرياح كفيلة بنشوء موجات غبارية واسعة؛ نظراً لجفاف التربة وتفككها بسبب الانقطاع المطري خلال الفترة الماضية.

وحول هذه التوقعات وما سيكون لها من أثر مباشر في الحياة العامة، فيجدر تنبيه مرتادي الطرق بشكل عام والخارجية منها بشكل خاص، من تدني مدى الرؤية الأفقية، كما يجدر تنبيه مرضى الجهاز التنفسي والعيون بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية، ونسأل الله السلامة للجميع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,536
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,046
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,132
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,729

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة