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في مركز "دلني".. المسؤولية الاجتماعية بنيوم تنظم بازارًا ضمن مبادرة "حِرفة+"

بمشاركة 20 حرفيًا وحرفية من أبناء وبنات المجتمع

دشنت المسؤولية الاجتماعية في نيوم بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية المتمثل في مركز "دلني" للأعمال أمس بازاراً خاصًا باختتام مبادرة "حِرفة+"، بمشاركة 20 حِرفياً وحِرفية من أبناء وبنات المجتمع في نيوم ومنطقة تبوك، وذلك في مول تبوك بارك.
وأوضح المدير التنفيذي للشؤون الحكومية والمسؤولية الاجتماعية في نيوم مشاري المطيري أن مبادرة "حِرفة+" -التي انطلقت في السادس من الشهر الجاري واستمرت أسبوعين- هدفت إلى تمكين ودعم وتأهيل المشاريع المنزلية ومتناهية الصغر للحرفيين والحرفيات من خلال توفير حزمة من البرامج التطويرية والتدريبية المكثفة في مجال تطوير الذات والأعمال، والإسهام في تطوير واستدامة الأعمال التجارية بما يتناسب مع رؤية نيوم والمملكة 2030.
وأفاد أن البازار -الذي يأتي تتويجًا لهذه المبادرة ويستمر لمدة 5 أيام- سيعرض من خلاله المشاركون نتاج حرفهم في التطريز والأزياء، وصناعة المجوهرات، والرسم والنحت، والسدو والنسيج وصناعات النخيل، إضافة إلى صناعة العطور والبخور, لتسليط الضوء على أهمية الحِرف المحلية ومساعدة الحِرفيين على تسويق أعمالهم, مبيناً أن ختام أعمال البازار ستشهد تقديم جوائز مالية قيّمة، إضافة إلى تقديم استشارات لمدة عام في مجال الأعمال للمستفيدين من هذه المبادرة.

وأشار المطيري إلى أن المبادرة تأتي تحت مظلة مبادرات التفاعل والدمج مع المجتمع المحلي التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتسهم في تعزيز جودة التعليم، وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي، وتطوير المدن والمجتمعات المستدامة، وتعزيز أواصر التعاون بين الجميع من أجل تحقيق الأهداف المخطط لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مركز "دلني".. المسؤولية الاجتماعية بنيوم تنظم بازارًا ضمن مبادرة "حِرفة+"
سبق

دشنت المسؤولية الاجتماعية في نيوم بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية المتمثل في مركز "دلني" للأعمال أمس بازاراً خاصًا باختتام مبادرة "حِرفة+"، بمشاركة 20 حِرفياً وحِرفية من أبناء وبنات المجتمع في نيوم ومنطقة تبوك، وذلك في مول تبوك بارك.
وأوضح المدير التنفيذي للشؤون الحكومية والمسؤولية الاجتماعية في نيوم مشاري المطيري أن مبادرة "حِرفة+" -التي انطلقت في السادس من الشهر الجاري واستمرت أسبوعين- هدفت إلى تمكين ودعم وتأهيل المشاريع المنزلية ومتناهية الصغر للحرفيين والحرفيات من خلال توفير حزمة من البرامج التطويرية والتدريبية المكثفة في مجال تطوير الذات والأعمال، والإسهام في تطوير واستدامة الأعمال التجارية بما يتناسب مع رؤية نيوم والمملكة 2030.
وأفاد أن البازار -الذي يأتي تتويجًا لهذه المبادرة ويستمر لمدة 5 أيام- سيعرض من خلاله المشاركون نتاج حرفهم في التطريز والأزياء، وصناعة المجوهرات، والرسم والنحت، والسدو والنسيج وصناعات النخيل، إضافة إلى صناعة العطور والبخور, لتسليط الضوء على أهمية الحِرف المحلية ومساعدة الحِرفيين على تسويق أعمالهم, مبيناً أن ختام أعمال البازار ستشهد تقديم جوائز مالية قيّمة، إضافة إلى تقديم استشارات لمدة عام في مجال الأعمال للمستفيدين من هذه المبادرة.

وأشار المطيري إلى أن المبادرة تأتي تحت مظلة مبادرات التفاعل والدمج مع المجتمع المحلي التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتسهم في تعزيز جودة التعليم، وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي، وتطوير المدن والمجتمعات المستدامة، وتعزيز أواصر التعاون بين الجميع من أجل تحقيق الأهداف المخطط لها.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
04:37 PM

في مركز "دلني".. المسؤولية الاجتماعية بنيوم تنظم بازارًا ضمن مبادرة "حِرفة+"

بمشاركة 20 حرفيًا وحرفية من أبناء وبنات المجتمع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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دشنت المسؤولية الاجتماعية في نيوم بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية المتمثل في مركز "دلني" للأعمال أمس بازاراً خاصًا باختتام مبادرة "حِرفة+"، بمشاركة 20 حِرفياً وحِرفية من أبناء وبنات المجتمع في نيوم ومنطقة تبوك، وذلك في مول تبوك بارك.
وأوضح المدير التنفيذي للشؤون الحكومية والمسؤولية الاجتماعية في نيوم مشاري المطيري أن مبادرة "حِرفة+" -التي انطلقت في السادس من الشهر الجاري واستمرت أسبوعين- هدفت إلى تمكين ودعم وتأهيل المشاريع المنزلية ومتناهية الصغر للحرفيين والحرفيات من خلال توفير حزمة من البرامج التطويرية والتدريبية المكثفة في مجال تطوير الذات والأعمال، والإسهام في تطوير واستدامة الأعمال التجارية بما يتناسب مع رؤية نيوم والمملكة 2030.
وأفاد أن البازار -الذي يأتي تتويجًا لهذه المبادرة ويستمر لمدة 5 أيام- سيعرض من خلاله المشاركون نتاج حرفهم في التطريز والأزياء، وصناعة المجوهرات، والرسم والنحت، والسدو والنسيج وصناعات النخيل، إضافة إلى صناعة العطور والبخور, لتسليط الضوء على أهمية الحِرف المحلية ومساعدة الحِرفيين على تسويق أعمالهم, مبيناً أن ختام أعمال البازار ستشهد تقديم جوائز مالية قيّمة، إضافة إلى تقديم استشارات لمدة عام في مجال الأعمال للمستفيدين من هذه المبادرة.

وأشار المطيري إلى أن المبادرة تأتي تحت مظلة مبادرات التفاعل والدمج مع المجتمع المحلي التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتسهم في تعزيز جودة التعليم، وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي، وتطوير المدن والمجتمعات المستدامة، وتعزيز أواصر التعاون بين الجميع من أجل تحقيق الأهداف المخطط لها.

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