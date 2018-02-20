أهالي قرى المريبي بقنونا يشتكون من غياب شبكة الجوال

طالبوا الشركات المشغلة بتغطية قراهم بالأبراج

حسن العيسي- محافظة العرضيات: اشتكى سكان قرى وادي قنونا بمحافظة العرضيات "المريبي وتوابعها" من غياب تغطية قراهم بشبكات الهاتف الجوال، وأكدوا أنهم معزولون عن العالم؛ كونه لا يوجد بالمريبي سوى برج وحيد لا يغطي إلا منطقة محدودة جدًّا.

وبينوا أن قراهم يشقُّها الطريق العام الرابط بين محافظتي القنفذة والعرضيات ولا يستطيعون الاتصال بالجهات الإسعافية والأمنية حال وقوع مكروه أو حوادث على الطريق لا قدر الله.

وطالبوا الشركات المشغلة للجوال بتغطية الطريق والقرى المجاورة له؛ لأن خدمات الاتصال أصبحت ضرورة لا بد من توافرها، وكذلك الـStc بتوسيع تغطية برجها رقم ZMC271؛ حتى يتمكنوا من الاستفادة من تغطيته لقراهم والطريق العام.

