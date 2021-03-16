"مكافحة الفساد" توضِّح لـ"تم": أمرٌ سامٍ يحمي الموظفين المبلِّغين عن الفساد.. وسنطالب بالتشهير بالفاسدين

أكد أحمد الحسين، المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، صدور أمر سامٍ، يقضي بعدم اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد أي موظف عام، "يبلِّغ" عن جريمة فساد. مبينًا أنه سيتم الرفع بأي جهة تتخذ إجراءات تأديبية ضد الموظفين الذين يبلِّغون عن قضايا فساد.

جاء ذلك خلال حلقة برنامج "تم" الذي يقدمه الزميل خالد العقيلي، ويُعرَض على قناة SBC.

وأشاد الحسين بدور المبلِّغين، وأكد أهمية دورهم، وأنهم شركاء للهيئة في كشف الممارسات المنطوية على فساد، وبيَّن أن الهيئة تعول عليهم كثيرًا.

وتحدَّث الحسين عن بيان الهيئة اليوم بمباشرتها قضايا تأديبية وجنائية، وإيقاف "298" شخصًا وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية. موضحًا أن إجمالي المبالغ التي أقر بها المتهمون تحقيقيًّا بلغ "379" مليون ريال.

وفيما يخص مَن أُطلق سراحهم أكد الحسين أن بعضهم ثبتت براءته، والبعض الآخر جرائمهم ليست موجبة للتوقيف؛ وأُفرج عنهم بالكفالة.

وأوضح الحسين أن الهيئة ستطالب بالتشهير بمن ثبتت إدانتهم في قضايا الفساد عند صدور الأحكام النهائية.

من جهته، وجَّه الزميل "خالد العقيلي" رسالة لكل مَن تسوِّل له نفسه وضع يده على مال عام، ليس له حق فيه، ويسهم في فساد إداري.. وقال: "نحن في عهد الحزم والعزم".

وأضاف: "هذه الجهود تأتي استكمالاً للجهود التي انطلقت في الرابع من نوفمبر عام 2017، التي لم تستثنِ أحدًا كائنًا مَن كان".‏

يُشار إلى أن الحلقة استعرضت الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا.