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فرنسا تُصَعّد ضد تركيا.. فرقاطة وطائرتا "رافال" إلى شرق المتوسط

على خلفية مواصلة "أنقرة" عمليات التنقيب في المياه المتنازع عليها بالمنطقة

أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، أنها ستنشر طائرتي "رافال"، وتعزز وجودها في شرق المتوسط بالسفينة لافايت؛ في إطار خطة لدعم وجودها العسكري بسبب عمليات التنقيب التركية؛ وفق ما ذكرته "رويترز".

وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية: إن فرنسا سترسل طائرتين مقاتلتين من طراز رافال والفرقاطة البحرية "لافاييت" إلى شرق البحر المتوسط في إطار خطط لزيادة وجودها العسكري في المنطقة، وسط مؤشرات على التوتر مع تركيا.

في وقت سابق من الأسبوع، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركيا إلى وقف التنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها في تلك المنطقة؛ مما أدى إلى تصاعد التوترات مع اليونان.

وكان "ماكرون" قد رفض خطوات تركيا "الخطيرة وأحادية الجانب"؛ معربًا عن قلقه البالغ إزاء التوترات التي تسبب فيها القرار التركي "الأحادي" بالتنقيب في منطقة شرق المتوسط.

وأفاد بيان للرئاسة الفرنسية، بأن باريس قررت تعزيز حضورها العسكري في منطقة شرق المتوسط بشكل مؤقت؛ حرصًا على احترام القانون الدولي.

فرنسا وزارة القوات المسلحة الفرنسية

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فرنسا تُصَعّد ضد تركيا.. فرقاطة وطائرتا "رافال" إلى شرق المتوسط
سبق

أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، أنها ستنشر طائرتي "رافال"، وتعزز وجودها في شرق المتوسط بالسفينة لافايت؛ في إطار خطة لدعم وجودها العسكري بسبب عمليات التنقيب التركية؛ وفق ما ذكرته "رويترز".

وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية: إن فرنسا سترسل طائرتين مقاتلتين من طراز رافال والفرقاطة البحرية "لافاييت" إلى شرق البحر المتوسط في إطار خطط لزيادة وجودها العسكري في المنطقة، وسط مؤشرات على التوتر مع تركيا.

في وقت سابق من الأسبوع، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركيا إلى وقف التنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها في تلك المنطقة؛ مما أدى إلى تصاعد التوترات مع اليونان.

وكان "ماكرون" قد رفض خطوات تركيا "الخطيرة وأحادية الجانب"؛ معربًا عن قلقه البالغ إزاء التوترات التي تسبب فيها القرار التركي "الأحادي" بالتنقيب في منطقة شرق المتوسط.

وأفاد بيان للرئاسة الفرنسية، بأن باريس قررت تعزيز حضورها العسكري في منطقة شرق المتوسط بشكل مؤقت؛ حرصًا على احترام القانون الدولي.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
11:56 AM

فرنسا تُصَعّد ضد تركيا.. فرقاطة وطائرتا "رافال" إلى شرق المتوسط

على خلفية مواصلة "أنقرة" عمليات التنقيب في المياه المتنازع عليها بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، أنها ستنشر طائرتي "رافال"، وتعزز وجودها في شرق المتوسط بالسفينة لافايت؛ في إطار خطة لدعم وجودها العسكري بسبب عمليات التنقيب التركية؛ وفق ما ذكرته "رويترز".

وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية: إن فرنسا سترسل طائرتين مقاتلتين من طراز رافال والفرقاطة البحرية "لافاييت" إلى شرق البحر المتوسط في إطار خطط لزيادة وجودها العسكري في المنطقة، وسط مؤشرات على التوتر مع تركيا.

في وقت سابق من الأسبوع، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركيا إلى وقف التنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها في تلك المنطقة؛ مما أدى إلى تصاعد التوترات مع اليونان.

وكان "ماكرون" قد رفض خطوات تركيا "الخطيرة وأحادية الجانب"؛ معربًا عن قلقه البالغ إزاء التوترات التي تسبب فيها القرار التركي "الأحادي" بالتنقيب في منطقة شرق المتوسط.

وأفاد بيان للرئاسة الفرنسية، بأن باريس قررت تعزيز حضورها العسكري في منطقة شرق المتوسط بشكل مؤقت؛ حرصًا على احترام القانون الدولي.

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