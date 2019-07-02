أصدر أمين منطقة المدينة المنورة، المهندس محمد بن عبدالهادي العمري، قرارًا بتكليف عبدالله بن محمد آل طالع، مديرًا عامًا للبلديات الفرعية والضواحي.
"آل طالع" مديرًا عامًا للبلديات الفرعية بالمدينة المنورة
أصدر أمين منطقة المدينة المنورة، المهندس محمد بن عبدالهادي العمري، قرارًا بتكليف عبدالله بن محمد آل طالع، مديرًا عامًا للبلديات الفرعية والضواحي.
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"آل طالع" مديرًا عامًا للبلديات الفرعية بالمدينة المنورةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-02
02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
06:55 PM
"آل طالع" مديرًا عامًا للبلديات الفرعية بالمدينة المنورة
أصدر أمين منطقة المدينة المنورة، المهندس محمد بن عبدالهادي العمري، قرارًا بتكليف عبدالله بن محمد آل طالع، مديرًا عامًا للبلديات الفرعية والضواحي.
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