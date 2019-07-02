أصدر أمين منطقة المدينة المنورة، المهندس محمد بن عبدالهادي العمري، قرارًا بتكليف عبدالله بن محمد آل طالع، مديرًا عامًا للبلديات الفرعية والضواحي.

"آل طالع" مديرًا عامًا للبلديات الفرعية بالمدينة المنورة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-02 أصدر أمين منطقة المدينة المنورة، المهندس محمد بن عبدالهادي العمري، قرارًا بتكليف عبدالله بن محمد آل طالع، مديرًا عامًا للبلديات الفرعية والضواحي.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440 06:55 PM

"آل طالع" مديرًا عامًا للبلديات الفرعية بالمدينة المنورة





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أصدر أمين منطقة المدينة المنورة، المهندس محمد بن عبدالهادي العمري، قرارًا بتكليف عبدالله بن محمد آل طالع، مديرًا عامًا للبلديات الفرعية والضواحي.