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"غدران" رئيسًا لنادي القادسية.. حتى 2025

أعلنت الجمعية العمومية لنادي القادسية، مساء اليوم الأحد، تزكية أحمد غدران رئيسًا للنادي لمدة 4 أعوام مقبلة.

وضمت قائمة غدران 7 أعضاء هم: محمد الصالح المرشح لمنصب نائب الرئيس، وعضوية كل من: سعود السويلم، وحمد الخالدي، ومشعل السعيد، وبدر الرجيب، وثامر الدوسري، وتركي آل جحلان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"غدران" رئيسًا لنادي القادسية.. حتى 2025
سبق

أعلنت الجمعية العمومية لنادي القادسية، مساء اليوم الأحد، تزكية أحمد غدران رئيسًا للنادي لمدة 4 أعوام مقبلة.

وضمت قائمة غدران 7 أعضاء هم: محمد الصالح المرشح لمنصب نائب الرئيس، وعضوية كل من: سعود السويلم، وحمد الخالدي، ومشعل السعيد، وبدر الرجيب، وثامر الدوسري، وتركي آل جحلان.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
07:20 PM

"غدران" رئيسًا لنادي القادسية.. حتى 2025

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الجمعية العمومية لنادي القادسية، مساء اليوم الأحد، تزكية أحمد غدران رئيسًا للنادي لمدة 4 أعوام مقبلة.

وضمت قائمة غدران 7 أعضاء هم: محمد الصالح المرشح لمنصب نائب الرئيس، وعضوية كل من: سعود السويلم، وحمد الخالدي، ومشعل السعيد، وبدر الرجيب، وثامر الدوسري، وتركي آل جحلان.

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