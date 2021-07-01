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45 متطوعًا سعوديًّا يقدمون خدمات متنوعة للاجئين في مخيم الزعتري بالأردن

بتنظيم من مركز الملك سلمان للإغاثة من مختلف التخصصات تلبية للنداء الإنساني

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الثالث على التوالي، حملته التطوعية الخامسة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، والتي يشارك فيها 45 متطوعًا من مختلف التخصصات من المملكة العربية السعودية.

وقدّم الفريق التطوعي الطبي خدماته الصحية لـ420 مستفيدًا منهم 136 طفلًا؛ فيما استفاد 172 لاجئًا من البرنامج التطوعي في الإسعافات الأولية. كما استفاد من البرنامج التعليمي 170 فردًا من الأطفال اللاجئين بالمخيم؛ في حين استفادت 58 امرأة من البرنامج التطوعي للدعم النفسي، إلى جانب 30 مستفيدًا من برنامج دعم وتمكين المرأة؛ ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين منذ بدء الحملة 850 فردًا.

يُذكر أن المركز يسعى لاستقطاب المتطوعين للمشاركة في جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية؛ وذلك تلبية للنداء الإنساني، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير العمل التطوعي، ورفع نسبة المتطوعين.

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45 متطوعًا سعوديًّا يقدمون خدمات متنوعة للاجئين في مخيم الزعتري بالأردن
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الثالث على التوالي، حملته التطوعية الخامسة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، والتي يشارك فيها 45 متطوعًا من مختلف التخصصات من المملكة العربية السعودية.

وقدّم الفريق التطوعي الطبي خدماته الصحية لـ420 مستفيدًا منهم 136 طفلًا؛ فيما استفاد 172 لاجئًا من البرنامج التطوعي في الإسعافات الأولية. كما استفاد من البرنامج التعليمي 170 فردًا من الأطفال اللاجئين بالمخيم؛ في حين استفادت 58 امرأة من البرنامج التطوعي للدعم النفسي، إلى جانب 30 مستفيدًا من برنامج دعم وتمكين المرأة؛ ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين منذ بدء الحملة 850 فردًا.

يُذكر أن المركز يسعى لاستقطاب المتطوعين للمشاركة في جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية؛ وذلك تلبية للنداء الإنساني، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير العمل التطوعي، ورفع نسبة المتطوعين.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
12:44 PM

45 متطوعًا سعوديًّا يقدمون خدمات متنوعة للاجئين في مخيم الزعتري بالأردن

بتنظيم من مركز الملك سلمان للإغاثة من مختلف التخصصات تلبية للنداء الإنساني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الثالث على التوالي، حملته التطوعية الخامسة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، والتي يشارك فيها 45 متطوعًا من مختلف التخصصات من المملكة العربية السعودية.

وقدّم الفريق التطوعي الطبي خدماته الصحية لـ420 مستفيدًا منهم 136 طفلًا؛ فيما استفاد 172 لاجئًا من البرنامج التطوعي في الإسعافات الأولية. كما استفاد من البرنامج التعليمي 170 فردًا من الأطفال اللاجئين بالمخيم؛ في حين استفادت 58 امرأة من البرنامج التطوعي للدعم النفسي، إلى جانب 30 مستفيدًا من برنامج دعم وتمكين المرأة؛ ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين منذ بدء الحملة 850 فردًا.

يُذكر أن المركز يسعى لاستقطاب المتطوعين للمشاركة في جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية؛ وذلك تلبية للنداء الإنساني، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير العمل التطوعي، ورفع نسبة المتطوعين.

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