التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب والفيحاء الودية

حسم التعادل الإيجابي هدف لهدف، المباراة الودية التي جمعت الشباب بضيفه الفيحاء، والتي جرت مساء الجمعة ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف الحالية.

افتتح الشباب النتيجة اللاعب أحمد شراحيلي في الدقيقة 19، قبل أن يعدل روني فرنانديز النتيجة للفيحاء من ركلة جزاء في الدقيقة 52.