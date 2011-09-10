النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الراميان بن علي والعتيبي يتأهلان للدور الثاني من كأس آسيـا

تأهل الراميان السعوديان عبدالإله بن علي وزميلة تركي العتيبي للدور 24/1 من منافسات بطولة كأس آسيا للسهام "المرحلة الثالثة" التي انطلقت اليوم "الاثنين" في كلارك سيتي بالفلبين وتستمر منافساتها حتى الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري بمشاركة 115 راميًا ورامية .

ويواجه الرامي عبدالإله بن علي نظيرة "شي شون" من هونغ كونغ صباح يوم غدٍ الثلاثاء في الدور الثاني من منافسات البطولة فيما يواجه الرامي تركي العتيبي السنغافوري "تان" .

من جهة أخرى تواجد بندر بن محمد السفير رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام في ميدان المنافسة بالقرب من الرماة السعوديين لمتابعة المنافسات والوقوف على كافة تجهيزات البعثة السعودية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الراميان بن علي والعتيبي يتأهلان للدور الثاني من كأس آسيـا
سبق

تأهل الراميان السعوديان عبدالإله بن علي وزميلة تركي العتيبي للدور 24/1 من منافسات بطولة كأس آسيا للسهام "المرحلة الثالثة" التي انطلقت اليوم "الاثنين" في كلارك سيتي بالفلبين وتستمر منافساتها حتى الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري بمشاركة 115 راميًا ورامية .

ويواجه الرامي عبدالإله بن علي نظيرة "شي شون" من هونغ كونغ صباح يوم غدٍ الثلاثاء في الدور الثاني من منافسات البطولة فيما يواجه الرامي تركي العتيبي السنغافوري "تان" .

من جهة أخرى تواجد بندر بن محمد السفير رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام في ميدان المنافسة بالقرب من الرماة السعوديين لمتابعة المنافسات والوقوف على كافة تجهيزات البعثة السعودية.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
03:43 PM

الراميان بن علي والعتيبي يتأهلان للدور الثاني من كأس آسيـا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
19

تأهل الراميان السعوديان عبدالإله بن علي وزميلة تركي العتيبي للدور 24/1 من منافسات بطولة كأس آسيا للسهام "المرحلة الثالثة" التي انطلقت اليوم "الاثنين" في كلارك سيتي بالفلبين وتستمر منافساتها حتى الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري بمشاركة 115 راميًا ورامية .

ويواجه الرامي عبدالإله بن علي نظيرة "شي شون" من هونغ كونغ صباح يوم غدٍ الثلاثاء في الدور الثاني من منافسات البطولة فيما يواجه الرامي تركي العتيبي السنغافوري "تان" .

من جهة أخرى تواجد بندر بن محمد السفير رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام في ميدان المنافسة بالقرب من الرماة السعوديين لمتابعة المنافسات والوقوف على كافة تجهيزات البعثة السعودية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,221
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,653
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,557
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,040

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة