بوركينا فاسو: ارتفاع حالات الشفاء منذ ظهور كورونا إلى 321 حالة

عدد الوفيات بلغ 36 حالة

ارتفعت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في جمهورية بوركينا فاسو منذ تسجيل الإصابات بهذا الفيروس، إلى 321 حالة شفاء من أصل 585 حالة إصابة مؤكدة.

وأوضح مكتب الإعلام التابع لرئاسة الحكومة البوركينية، فجر اليوم، أن عدد الوفيات جراء هذا الفيروس بلغ 36 حالة وفاة.