بوركينا فاسو: ارتفاع حالات الشفاء منذ ظهور كورونا إلى 321 حالة
عدد الوفيات بلغ 36 حالة
ارتفعت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في جمهورية بوركينا فاسو منذ تسجيل الإصابات بهذا الفيروس، إلى 321 حالة شفاء من أصل 585 حالة إصابة مؤكدة.
وأوضح مكتب الإعلام التابع لرئاسة الحكومة البوركينية، فجر اليوم، أن عدد الوفيات جراء هذا الفيروس بلغ 36 حالة وفاة.
فيروس كورونا الجديد
بوركينا فاسو: ارتفاع حالات الشفاء منذ ظهور كورونا إلى 321 حالة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-04-19
ارتفعت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في جمهورية بوركينا فاسو منذ تسجيل الإصابات بهذا الفيروس، إلى 321 حالة شفاء من أصل 585 حالة إصابة مؤكدة.
وأوضح مكتب الإعلام التابع لرئاسة الحكومة البوركينية، فجر اليوم، أن عدد الوفيات جراء هذا الفيروس بلغ 36 حالة وفاة.
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
08:47 AM
بوركينا فاسو: ارتفاع حالات الشفاء منذ ظهور كورونا إلى 321 حالة
عدد الوفيات بلغ 36 حالة
ارتفعت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في جمهورية بوركينا فاسو منذ تسجيل الإصابات بهذا الفيروس، إلى 321 حالة شفاء من أصل 585 حالة إصابة مؤكدة.
وأوضح مكتب الإعلام التابع لرئاسة الحكومة البوركينية، فجر اليوم، أن عدد الوفيات جراء هذا الفيروس بلغ 36 حالة وفاة.