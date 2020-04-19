النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بوركينا فاسو: ارتفاع حالات الشفاء منذ ظهور كورونا إلى 321 حالة

عدد الوفيات بلغ 36 حالة

ارتفعت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في جمهورية بوركينا فاسو منذ تسجيل الإصابات بهذا الفيروس، إلى 321 حالة شفاء من أصل 585 حالة إصابة مؤكدة.

وأوضح مكتب الإعلام التابع لرئاسة الحكومة البوركينية، فجر اليوم، أن عدد الوفيات جراء هذا الفيروس بلغ 36 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بوركينا فاسو: ارتفاع حالات الشفاء منذ ظهور كورونا إلى 321 حالة
سبق

ارتفعت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في جمهورية بوركينا فاسو منذ تسجيل الإصابات بهذا الفيروس، إلى 321 حالة شفاء من أصل 585 حالة إصابة مؤكدة.

وأوضح مكتب الإعلام التابع لرئاسة الحكومة البوركينية، فجر اليوم، أن عدد الوفيات جراء هذا الفيروس بلغ 36 حالة وفاة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
08:47 AM

بوركينا فاسو: ارتفاع حالات الشفاء منذ ظهور كورونا إلى 321 حالة

عدد الوفيات بلغ 36 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
366

ارتفعت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في جمهورية بوركينا فاسو منذ تسجيل الإصابات بهذا الفيروس، إلى 321 حالة شفاء من أصل 585 حالة إصابة مؤكدة.

وأوضح مكتب الإعلام التابع لرئاسة الحكومة البوركينية، فجر اليوم، أن عدد الوفيات جراء هذا الفيروس بلغ 36 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,343
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,747
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,279
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,402

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة