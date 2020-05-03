النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزارة الداخلية : رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية بحي الأثير في مدينة الدمام اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد

ضمن احترازات "كوفيد 19" في جازان.. إخلاء 12 مسكنًا للعمالة بـ"أبوعريش"

كما نقلت الجهات المختصة 577 عاملاً لمساكن بديلة مطابقة للاشتراطات الصحية

فحصت "صحة جازان" ممثلة بإدارة شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجبلي بفيفا، والقطاع الأوسط بأبو عريش بمنطقة جازان، ٩٣٠٠ عامل؛ وذلك ضمن برنامج المسح النشط الذي يُعدُّ أحد الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة لمنع انتشار كورونا.

وبلغ عدد المساكن المشمولة بالمسح النشط 242 مسكنًا، تم المرور عليها خلال الأيام القليلة الماضية وفق الخطة التي أعدتها صحة جازان لتنفيذ برنامج المسح النشط بالمنطقة.

وأخلت الجهات المختصة بمحافظة أبو عريش 12 مسكنًا، ونقلت 577 عاملاً لمساكن بديلة مطابقة للاشتراطات الصحية. فيما استفاد من مبادرة إيصال الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة للمنازل بالقطاع الجبلي 2379 مريضًا.


جازان وزارة الصحة صحة جازان المسح النشط فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ضمن احترازات "كوفيد 19" في جازان.. إخلاء 12 مسكنًا للعمالة بـ"أبوعريش"
سبق

فحصت "صحة جازان" ممثلة بإدارة شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجبلي بفيفا، والقطاع الأوسط بأبو عريش بمنطقة جازان، ٩٣٠٠ عامل؛ وذلك ضمن برنامج المسح النشط الذي يُعدُّ أحد الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة لمنع انتشار كورونا.

وبلغ عدد المساكن المشمولة بالمسح النشط 242 مسكنًا، تم المرور عليها خلال الأيام القليلة الماضية وفق الخطة التي أعدتها صحة جازان لتنفيذ برنامج المسح النشط بالمنطقة.

وأخلت الجهات المختصة بمحافظة أبو عريش 12 مسكنًا، ونقلت 577 عاملاً لمساكن بديلة مطابقة للاشتراطات الصحية. فيما استفاد من مبادرة إيصال الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة للمنازل بالقطاع الجبلي 2379 مريضًا.


03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
12:01 AM

ضمن احترازات "كوفيد 19" في جازان.. إخلاء 12 مسكنًا للعمالة بـ"أبوعريش"

كما نقلت الجهات المختصة 577 عاملاً لمساكن بديلة مطابقة للاشتراطات الصحية

A A A
قاسم الخبراني - جازان
0
1,251

فحصت "صحة جازان" ممثلة بإدارة شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجبلي بفيفا، والقطاع الأوسط بأبو عريش بمنطقة جازان، ٩٣٠٠ عامل؛ وذلك ضمن برنامج المسح النشط الذي يُعدُّ أحد الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة لمنع انتشار كورونا.

وبلغ عدد المساكن المشمولة بالمسح النشط 242 مسكنًا، تم المرور عليها خلال الأيام القليلة الماضية وفق الخطة التي أعدتها صحة جازان لتنفيذ برنامج المسح النشط بالمنطقة.

وأخلت الجهات المختصة بمحافظة أبو عريش 12 مسكنًا، ونقلت 577 عاملاً لمساكن بديلة مطابقة للاشتراطات الصحية. فيما استفاد من مبادرة إيصال الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة للمنازل بالقطاع الجبلي 2379 مريضًا.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,801
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,548
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,905
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,875

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة