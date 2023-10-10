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"البيئة" تجذب الأنظار بأيقونة "الشجرة".. والجهات الحكومية تتفاعل

أطلقت "لنجعلها خضراء" من خلال حملة تسويقية بتويتر

جذبت وزارة البيئة والمياه والزراعة الأنظار، بقيادتها لحملة "لنجعلها خضراء" حين أشركت كل الجهات الحكومية معها في التغريد بأيقونة الشجرة ثم دعت عبر حسابها في "تويتر"، إلى الانتظار قائلة: "شكراً للجميع.. انتظرونا غداً 10/ 10/ 2020 الساعة 10 صباحاً".

وانطلقت الحملة بتغريدة من وزارة الصناعة بشجرة واحدة ثم تبعتها الوزارات تلو الأخرى بحيث تضيف كل وزارة شجرة إضافية، إلى أن غردت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدعوة المتابعين لحسابها صباح الأحد. أبرز الجهات التي تفاعلت كانت وزارات: "الخارجية"، و"الطاقة"، و"الاقتصاد"، و"الشؤون الإسلامية"، و"الصناعة"، و"والشؤون البلدية"، و"التجارة"، و"الإسكان"، و"الإعلام" و"النقل"، و"الاستثمار"، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة الطيران المدني، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للحبوب، وعدداً من السفراء والشخصيات المؤثرة وآلاف المتابعين، مشيدين بطريقة الوزارة في مخاطبة المجتمع، شاهد محتوى التغريدة عبر الرابط: https://twitter.com/MEWA_KSA/status/1314667369311154178.

وأطلقت الوزارة حملة تشجير اليوم، تحت شعار (#لنجعلها_خضراء)، ليتصدر الوسم التفاعل بأكثر من 15 ألف مشاركة، حيث تغطي الحملة 165 موقعاً في جميع مناطق المملكة، منها 37 موقعاً تتبع للوزارة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، ومشاركة القطاع العام والخاص، بهدف الوصول إلى زراعة 10 ملايين شجرة خلال فترة الحملة من 10 أكتوبر حتى 30 أبريل 2020م، للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي.

وأوضحت الوزارة، أنها تستهدف من هذه الحملة زراعة الأشجار والشجيرات المهددة بالانقراض، والتي تعرضت للرعي الجائر والاحتطاب والاقتلاع فضلاً عن التوسع العمراني الذي طال مواقعها الطبيعية، وهو ما أدى إلى تناقص أعدادها بشكل حاد. مشيرة إلى أنها قامت بتوفير الأعداد الكافية من شتلات الروثة والغضى والأرطى والرغل والأراك والمرخ المهددة بالانقراض لزراعتها، حيث تم إكثارها بنجاح من خلال مشروع إنتاج الشتلات الذي تنفذه الوزارة في العديد من مناطق المملكة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تجذب الأنظار بأيقونة "الشجرة".. والجهات الحكومية تتفاعل
سبق

جذبت وزارة البيئة والمياه والزراعة الأنظار، بقيادتها لحملة "لنجعلها خضراء" حين أشركت كل الجهات الحكومية معها في التغريد بأيقونة الشجرة ثم دعت عبر حسابها في "تويتر"، إلى الانتظار قائلة: "شكراً للجميع.. انتظرونا غداً 10/ 10/ 2020 الساعة 10 صباحاً".

وانطلقت الحملة بتغريدة من وزارة الصناعة بشجرة واحدة ثم تبعتها الوزارات تلو الأخرى بحيث تضيف كل وزارة شجرة إضافية، إلى أن غردت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدعوة المتابعين لحسابها صباح الأحد. أبرز الجهات التي تفاعلت كانت وزارات: "الخارجية"، و"الطاقة"، و"الاقتصاد"، و"الشؤون الإسلامية"، و"الصناعة"، و"والشؤون البلدية"، و"التجارة"، و"الإسكان"، و"الإعلام" و"النقل"، و"الاستثمار"، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة الطيران المدني، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للحبوب، وعدداً من السفراء والشخصيات المؤثرة وآلاف المتابعين، مشيدين بطريقة الوزارة في مخاطبة المجتمع، شاهد محتوى التغريدة عبر الرابط: https://twitter.com/MEWA_KSA/status/1314667369311154178.

وأطلقت الوزارة حملة تشجير اليوم، تحت شعار (#لنجعلها_خضراء)، ليتصدر الوسم التفاعل بأكثر من 15 ألف مشاركة، حيث تغطي الحملة 165 موقعاً في جميع مناطق المملكة، منها 37 موقعاً تتبع للوزارة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، ومشاركة القطاع العام والخاص، بهدف الوصول إلى زراعة 10 ملايين شجرة خلال فترة الحملة من 10 أكتوبر حتى 30 أبريل 2020م، للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي.

وأوضحت الوزارة، أنها تستهدف من هذه الحملة زراعة الأشجار والشجيرات المهددة بالانقراض، والتي تعرضت للرعي الجائر والاحتطاب والاقتلاع فضلاً عن التوسع العمراني الذي طال مواقعها الطبيعية، وهو ما أدى إلى تناقص أعدادها بشكل حاد. مشيرة إلى أنها قامت بتوفير الأعداد الكافية من شتلات الروثة والغضى والأرطى والرغل والأراك والمرخ المهددة بالانقراض لزراعتها، حيث تم إكثارها بنجاح من خلال مشروع إنتاج الشتلات الذي تنفذه الوزارة في العديد من مناطق المملكة.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
02:58 PM

"البيئة" تجذب الأنظار بأيقونة "الشجرة".. والجهات الحكومية تتفاعل

أطلقت "لنجعلها خضراء" من خلال حملة تسويقية بتويتر

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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جذبت وزارة البيئة والمياه والزراعة الأنظار، بقيادتها لحملة "لنجعلها خضراء" حين أشركت كل الجهات الحكومية معها في التغريد بأيقونة الشجرة ثم دعت عبر حسابها في "تويتر"، إلى الانتظار قائلة: "شكراً للجميع.. انتظرونا غداً 10/ 10/ 2020 الساعة 10 صباحاً".

وانطلقت الحملة بتغريدة من وزارة الصناعة بشجرة واحدة ثم تبعتها الوزارات تلو الأخرى بحيث تضيف كل وزارة شجرة إضافية، إلى أن غردت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدعوة المتابعين لحسابها صباح الأحد. أبرز الجهات التي تفاعلت كانت وزارات: "الخارجية"، و"الطاقة"، و"الاقتصاد"، و"الشؤون الإسلامية"، و"الصناعة"، و"والشؤون البلدية"، و"التجارة"، و"الإسكان"، و"الإعلام" و"النقل"، و"الاستثمار"، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة الطيران المدني، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للحبوب، وعدداً من السفراء والشخصيات المؤثرة وآلاف المتابعين، مشيدين بطريقة الوزارة في مخاطبة المجتمع، شاهد محتوى التغريدة عبر الرابط: https://twitter.com/MEWA_KSA/status/1314667369311154178.

وأطلقت الوزارة حملة تشجير اليوم، تحت شعار (#لنجعلها_خضراء)، ليتصدر الوسم التفاعل بأكثر من 15 ألف مشاركة، حيث تغطي الحملة 165 موقعاً في جميع مناطق المملكة، منها 37 موقعاً تتبع للوزارة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، ومشاركة القطاع العام والخاص، بهدف الوصول إلى زراعة 10 ملايين شجرة خلال فترة الحملة من 10 أكتوبر حتى 30 أبريل 2020م، للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي.

وأوضحت الوزارة، أنها تستهدف من هذه الحملة زراعة الأشجار والشجيرات المهددة بالانقراض، والتي تعرضت للرعي الجائر والاحتطاب والاقتلاع فضلاً عن التوسع العمراني الذي طال مواقعها الطبيعية، وهو ما أدى إلى تناقص أعدادها بشكل حاد. مشيرة إلى أنها قامت بتوفير الأعداد الكافية من شتلات الروثة والغضى والأرطى والرغل والأراك والمرخ المهددة بالانقراض لزراعتها، حيث تم إكثارها بنجاح من خلال مشروع إنتاج الشتلات الذي تنفذه الوزارة في العديد من مناطق المملكة.

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