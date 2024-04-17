بالصور.. من جوار المسجد النبوي.. جُمعتكم أمن وأمان والتزام

جهود كبيرة ومتميزة للقطاعات الأمنية في سبيل توفير بيئة سليمة

في أجواء مفعمة بالأمن والأمان والالتزام بجوار المسجد النبوي، وفي آخر جمعة من شهر شعبان؛ يبذل رجال الأمن في مختلف القطاعات الأمنية جهوداً كبيرة ومتميزة في سبيل توفير بيئة سليمة وسط الجهود الاحترازية المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

عدسة "واس" التقطت بعض الصور من مواقع وطرق وميادين مجاورة للمسجد النبوي لعدد من رجال الأمن وهم يؤدون أعمالهم على مدار الساعة؛ من خلال تطبيق أمر منع التجول.