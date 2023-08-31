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سلطنة عمان لن تسمح بدخول أراضيها إلا للملقحين ضد "كورونا"

يطبق القرار على جميع البلدان دون استثناء

أعلنت سلطنة عمان، اليوم "الثلاثاء"، أنها لن تسمح إلا للمسافرين الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا بدخول أراضيها، في محاولة للحد من تفشي الفيروس.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن القرار سيسري على جميع البلدان دون استثناء.

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سلطنة عمان لن تسمح بدخول أراضيها إلا للملقحين ضد "كورونا"
سبق

أعلنت سلطنة عمان، اليوم "الثلاثاء"، أنها لن تسمح إلا للمسافرين الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا بدخول أراضيها، في محاولة للحد من تفشي الفيروس.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن القرار سيسري على جميع البلدان دون استثناء.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
04:24 PM

سلطنة عمان لن تسمح بدخول أراضيها إلا للملقحين ضد "كورونا"

يطبق القرار على جميع البلدان دون استثناء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سلطنة عمان، اليوم "الثلاثاء"، أنها لن تسمح إلا للمسافرين الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا بدخول أراضيها، في محاولة للحد من تفشي الفيروس.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن القرار سيسري على جميع البلدان دون استثناء.

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