شاهد.. أمطار على شمال الطائف و "المدني" يحذر

الجهات الأمنية متواجدة بالميدان لمباشرة أي بلاغ

تشهد الحوية شمال محافظة الطائف، هطول أمطار من متوسطة إلى خفيفة، شملت الأحياء السكنية، والطرق السريعة "السيل والرياض" في ظل تواجد الجهات الأمنية بالميدان، لمباشرة أي بلاغ طارئ، لا سمح الله.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.