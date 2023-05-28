النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جوازات نجران" تواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر

لاستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية

أكد مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، أن إدارة جوازات منطقة نجران والإدارات التابعة لها بمحافظتي شرورة وحبونا، ستواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك واستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي تعذر تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية "أبشر، مقيم".
يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات وزير الداخلية وبإشراف مباشر من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

ودعا "السليمان" المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية (أبشر، مقيم) التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة لمراجعة الجوازات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"جوازات نجران" تواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر
سبق

أكد مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، أن إدارة جوازات منطقة نجران والإدارات التابعة لها بمحافظتي شرورة وحبونا، ستواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك واستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي تعذر تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية "أبشر، مقيم".
يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات وزير الداخلية وبإشراف مباشر من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

ودعا "السليمان" المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية (أبشر، مقيم) التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة لمراجعة الجوازات.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
05:32 PM

"جوازات نجران" تواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر

لاستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
0
179

أكد مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، أن إدارة جوازات منطقة نجران والإدارات التابعة لها بمحافظتي شرورة وحبونا، ستواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك واستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي تعذر تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية "أبشر، مقيم".
يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات وزير الداخلية وبإشراف مباشر من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

ودعا "السليمان" المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية (أبشر، مقيم) التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة لمراجعة الجوازات.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,037
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,931
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,187
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,559

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة