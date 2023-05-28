"جوازات نجران" تواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر

لاستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية

أكد مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، أن إدارة جوازات منطقة نجران والإدارات التابعة لها بمحافظتي شرورة وحبونا، ستواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك واستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي تعذر تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية "أبشر، مقيم".

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات وزير الداخلية وبإشراف مباشر من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

ودعا "السليمان" المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية (أبشر، مقيم) التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة لمراجعة الجوازات.