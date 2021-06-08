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بقرار وزاري.. إعفاء مدير الشؤون الصحية ومدير مستشفى القريات العام من منصبيهما

بسبب قصور في سير العمـل وضعف الأداء الإداري والعـديد من الشكاوى

بناءً على التنسيق المستمر بين إمارة منطقة الجوف ووزارة الصحة والاهتمام الكبير الذي توليه إمارة المنطقة للخدمات الصحية، وجهود اللجان التنسيقية بين الإمارة والوزارة، وما خلصت إليه هذه اللجان من توصيات، فقد أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قراراً بإعفاء مدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات، ومـدير مستشفى القـريات العـام من منصِبَيهما، وذلك بالتنسيق المباشر مع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف؛ وذلك نظراً لما تمَّ ملاحظتـه من قصور في سير العمـل وضعف الأداء الإداري في محافظـة القـريـات، إضافةً إلى رصد العـديد من الشكاوى في تقـديم الخدمـات الصحية والعلاجية للمستفيدين.

وجاء هذا التنسيق حرصاً من سمو أمير المنطقة على رفع مستوى الخدمات عامة والصحية، خاصة في منطقة الجوف وتقديم ما يطمح له المواطنون.

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بقرار وزاري.. إعفاء مدير الشؤون الصحية ومدير مستشفى القريات العام من منصبيهما
سبق

بناءً على التنسيق المستمر بين إمارة منطقة الجوف ووزارة الصحة والاهتمام الكبير الذي توليه إمارة المنطقة للخدمات الصحية، وجهود اللجان التنسيقية بين الإمارة والوزارة، وما خلصت إليه هذه اللجان من توصيات، فقد أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قراراً بإعفاء مدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات، ومـدير مستشفى القـريات العـام من منصِبَيهما، وذلك بالتنسيق المباشر مع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف؛ وذلك نظراً لما تمَّ ملاحظتـه من قصور في سير العمـل وضعف الأداء الإداري في محافظـة القـريـات، إضافةً إلى رصد العـديد من الشكاوى في تقـديم الخدمـات الصحية والعلاجية للمستفيدين.

وجاء هذا التنسيق حرصاً من سمو أمير المنطقة على رفع مستوى الخدمات عامة والصحية، خاصة في منطقة الجوف وتقديم ما يطمح له المواطنون.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
05:35 PM
اخر تعديل
09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
05:55 AM

بقرار وزاري.. إعفاء مدير الشؤون الصحية ومدير مستشفى القريات العام من منصبيهما

بسبب قصور في سير العمـل وضعف الأداء الإداري والعـديد من الشكاوى

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
18
34,209

بناءً على التنسيق المستمر بين إمارة منطقة الجوف ووزارة الصحة والاهتمام الكبير الذي توليه إمارة المنطقة للخدمات الصحية، وجهود اللجان التنسيقية بين الإمارة والوزارة، وما خلصت إليه هذه اللجان من توصيات، فقد أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قراراً بإعفاء مدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات، ومـدير مستشفى القـريات العـام من منصِبَيهما، وذلك بالتنسيق المباشر مع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف؛ وذلك نظراً لما تمَّ ملاحظتـه من قصور في سير العمـل وضعف الأداء الإداري في محافظـة القـريـات، إضافةً إلى رصد العـديد من الشكاوى في تقـديم الخدمـات الصحية والعلاجية للمستفيدين.

وجاء هذا التنسيق حرصاً من سمو أمير المنطقة على رفع مستوى الخدمات عامة والصحية، خاصة في منطقة الجوف وتقديم ما يطمح له المواطنون.

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