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"العسومي": القمة الخليجية الـ42 عكست دور المملكة الرائد في خدمة قضايا الأمة العربية

جاءت في ظل تحدياتٍ وظروف استثنائية تتطلب المزيد من التكاتف والتلاحم وتنسيق الرؤى

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بمخرجات القمة الخليجية في دورتها الثانية والأربعين، برئاسة المملكة العربية السعودية، التي عُقدت في العاصمة الرياض، بحضور قادة وممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ مثمنًا الجهود المخلصة التي بذلتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- من أجل إنجاح هذه القمة.

وأكد في بيان له أمس أن القمة الخليجية التي احتضنتها المملكة، جاءت في ظل تحديات وظروف استثنائية تمر بها المنطقة؛ الأمر الذي يتطلب المزيد من التكاتف والتلاحم وتنسيق الرؤى والمواقف تجاه القضايا المحورية محل الاهتمام المشترك، وتوحيد الجهود الخليجية والعربية في التصدي للتحديات والتهديدات الخارجية، وفي مقدمتها التدخلات الإقليمية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية؛ مشيرًا إلى أن مخرجات هذه القمة تصب في صالح تحقيق تطلعات شعوب منطقة الخليج، وتوثيق أواصر التعاون، وتضافر الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

ونوّه رئيس البرلمان العربي بأن القمة جسّدت الدور الكبير والمبادرات الرائدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، في تحقيق المصالح العليا وصون أمن دول الخليج العربي، وعكست دورهما الرائد والمتميز في خدمة قضايا الأمة العربية.

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"العسومي": القمة الخليجية الـ42 عكست دور المملكة الرائد في خدمة قضايا الأمة العربية
سبق

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بمخرجات القمة الخليجية في دورتها الثانية والأربعين، برئاسة المملكة العربية السعودية، التي عُقدت في العاصمة الرياض، بحضور قادة وممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ مثمنًا الجهود المخلصة التي بذلتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- من أجل إنجاح هذه القمة.

وأكد في بيان له أمس أن القمة الخليجية التي احتضنتها المملكة، جاءت في ظل تحديات وظروف استثنائية تمر بها المنطقة؛ الأمر الذي يتطلب المزيد من التكاتف والتلاحم وتنسيق الرؤى والمواقف تجاه القضايا المحورية محل الاهتمام المشترك، وتوحيد الجهود الخليجية والعربية في التصدي للتحديات والتهديدات الخارجية، وفي مقدمتها التدخلات الإقليمية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية؛ مشيرًا إلى أن مخرجات هذه القمة تصب في صالح تحقيق تطلعات شعوب منطقة الخليج، وتوثيق أواصر التعاون، وتضافر الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

ونوّه رئيس البرلمان العربي بأن القمة جسّدت الدور الكبير والمبادرات الرائدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، في تحقيق المصالح العليا وصون أمن دول الخليج العربي، وعكست دورهما الرائد والمتميز في خدمة قضايا الأمة العربية.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
08:35 AM

"العسومي": القمة الخليجية الـ42 عكست دور المملكة الرائد في خدمة قضايا الأمة العربية

جاءت في ظل تحدياتٍ وظروف استثنائية تتطلب المزيد من التكاتف والتلاحم وتنسيق الرؤى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بمخرجات القمة الخليجية في دورتها الثانية والأربعين، برئاسة المملكة العربية السعودية، التي عُقدت في العاصمة الرياض، بحضور قادة وممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ مثمنًا الجهود المخلصة التي بذلتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- من أجل إنجاح هذه القمة.

وأكد في بيان له أمس أن القمة الخليجية التي احتضنتها المملكة، جاءت في ظل تحديات وظروف استثنائية تمر بها المنطقة؛ الأمر الذي يتطلب المزيد من التكاتف والتلاحم وتنسيق الرؤى والمواقف تجاه القضايا المحورية محل الاهتمام المشترك، وتوحيد الجهود الخليجية والعربية في التصدي للتحديات والتهديدات الخارجية، وفي مقدمتها التدخلات الإقليمية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية؛ مشيرًا إلى أن مخرجات هذه القمة تصب في صالح تحقيق تطلعات شعوب منطقة الخليج، وتوثيق أواصر التعاون، وتضافر الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

ونوّه رئيس البرلمان العربي بأن القمة جسّدت الدور الكبير والمبادرات الرائدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، في تحقيق المصالح العليا وصون أمن دول الخليج العربي، وعكست دورهما الرائد والمتميز في خدمة قضايا الأمة العربية.

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