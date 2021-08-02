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"الرويلي" يستعرض مع مسؤول عسكري بريطاني سبل دعم التعاون الثنائي

استقبل كبير مستشاري الدفاع بالمملكة المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مكتبه اليوم كبير مستشاري الدفاع في المملكة المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق الركن مارتن سامبسون.

وأكدا خلال الاستقبال أهمية التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الرويلي" يستعرض مع مسؤول عسكري بريطاني سبل دعم التعاون الثنائي
سبق

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مكتبه اليوم كبير مستشاري الدفاع في المملكة المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق الركن مارتن سامبسون.

وأكدا خلال الاستقبال أهمية التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
05:36 PM

"الرويلي" يستعرض مع مسؤول عسكري بريطاني سبل دعم التعاون الثنائي

استقبل كبير مستشاري الدفاع بالمملكة المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مكتبه اليوم كبير مستشاري الدفاع في المملكة المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق الركن مارتن سامبسون.

وأكدا خلال الاستقبال أهمية التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

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