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بالفيديو.. جمال "وادي قنونا" يصطدم بنفايات المتنزهين

في سلوك غير حضاري يشوه المناظر الخلابة.. و"سبق" ترصد

سويد الحارثي - العرضيات: كشفت عدسة "سبق" في جولتها الميدانية على وادي قنونا سلوكيات غير حضارية، ينتهجها بعض المتنزهين بتركهم مخلفات بعد انتهاء فترة التنزه؛ وهو ما يشوه أماكن الجلوس.

وفي هذا الإطار رصدت "سبق" أمس الجمعة مخلفات، تركها بعض المتنزهين في أماكن جلوسهم في منظر غير حضاري.

ويمتاز وادي قنونا بغزارة مياهه وعذوبتها، وكثرة بساتينه.. وأسهم اعتدال الطقس هذه الأيام في جذب العديد من المتنزهين الذين قدموا إليه للاستمتاع بالمناظر الخلابة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. جمال "وادي قنونا" يصطدم بنفايات المتنزهين
سبق

سويد الحارثي - العرضيات: كشفت عدسة "سبق" في جولتها الميدانية على وادي قنونا سلوكيات غير حضارية، ينتهجها بعض المتنزهين بتركهم مخلفات بعد انتهاء فترة التنزه؛ وهو ما يشوه أماكن الجلوس.

وفي هذا الإطار رصدت "سبق" أمس الجمعة مخلفات، تركها بعض المتنزهين في أماكن جلوسهم في منظر غير حضاري.

ويمتاز وادي قنونا بغزارة مياهه وعذوبتها، وكثرة بساتينه.. وأسهم اعتدال الطقس هذه الأيام في جذب العديد من المتنزهين الذين قدموا إليه للاستمتاع بالمناظر الخلابة.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
01:04 AM

بالفيديو.. جمال "وادي قنونا" يصطدم بنفايات المتنزهين

في سلوك غير حضاري يشوه المناظر الخلابة.. و"سبق" ترصد

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سويد الحارثي - مكة المكرمة
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6,097

سويد الحارثي - العرضيات: كشفت عدسة "سبق" في جولتها الميدانية على وادي قنونا سلوكيات غير حضارية، ينتهجها بعض المتنزهين بتركهم مخلفات بعد انتهاء فترة التنزه؛ وهو ما يشوه أماكن الجلوس.

وفي هذا الإطار رصدت "سبق" أمس الجمعة مخلفات، تركها بعض المتنزهين في أماكن جلوسهم في منظر غير حضاري.

ويمتاز وادي قنونا بغزارة مياهه وعذوبتها، وكثرة بساتينه.. وأسهم اعتدال الطقس هذه الأيام في جذب العديد من المتنزهين الذين قدموا إليه للاستمتاع بالمناظر الخلابة.

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