بريطانيا تسجِّل 43,467 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجَّلت بريطانيا 43,467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و186 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,979,236، فيما بلغت حصيلة الوفيات 140,392.
سجَّلت بريطانيا 43,467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و186 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,979,236، فيما بلغت حصيلة الوفيات 140,392.
بريطانيا فيروس كورونا الجديد
سجَّلت بريطانيا 43,467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و186 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,979,236، فيما بلغت حصيلة الوفيات 140,392.
سجَّلت بريطانيا 43,467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و186 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,979,236، فيما بلغت حصيلة الوفيات 140,392.