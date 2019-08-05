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حج 1440.. إصدار 54 ألف تأشيرة عمل موسمية لـ65 منشأة

"العمل" أنشأت إدارة متخصصة لمتابعة الأعمال الموسمية والمؤقتة

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنها أصدرت 54 ألف تأشيرة عمل موسمية لهذا العام 1440هـ؛ وذلك لـ65 منشأة تمارس نشاط خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتابعت: أنشأت الوزارة إدارة متخصصة لمتابعة أعمال التأشيرات الموسمية والمؤقتة وأعمال الحج، ومن أبرز مهامها، دراسة وإصدار التأشيرات الموسمية والمؤقتة، والتنسيق مع الجهات الرقابية؛ لمتابعة مخالفات التأشيرات الموسمية والمؤقتة، والمشاركة في وضع خطط الطوارئ لموسم الحج لقطاع التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى متابعة مغادرة العمالة الموسمية بعد انتهاء موسم الحج. كما تشارك فِرَق تفتيش الوزارة خلال موسم الحج؛ للتأكد من التزام المنشآت العاملة في الموسم بأنظمة ولوائح العمل.

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حج 1440.. إصدار 54 ألف تأشيرة عمل موسمية لـ65 منشأة
سبق

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنها أصدرت 54 ألف تأشيرة عمل موسمية لهذا العام 1440هـ؛ وذلك لـ65 منشأة تمارس نشاط خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتابعت: أنشأت الوزارة إدارة متخصصة لمتابعة أعمال التأشيرات الموسمية والمؤقتة وأعمال الحج، ومن أبرز مهامها، دراسة وإصدار التأشيرات الموسمية والمؤقتة، والتنسيق مع الجهات الرقابية؛ لمتابعة مخالفات التأشيرات الموسمية والمؤقتة، والمشاركة في وضع خطط الطوارئ لموسم الحج لقطاع التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى متابعة مغادرة العمالة الموسمية بعد انتهاء موسم الحج. كما تشارك فِرَق تفتيش الوزارة خلال موسم الحج؛ للتأكد من التزام المنشآت العاملة في الموسم بأنظمة ولوائح العمل.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
10:55 AM

حج 1440.. إصدار 54 ألف تأشيرة عمل موسمية لـ65 منشأة

"العمل" أنشأت إدارة متخصصة لمتابعة الأعمال الموسمية والمؤقتة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنها أصدرت 54 ألف تأشيرة عمل موسمية لهذا العام 1440هـ؛ وذلك لـ65 منشأة تمارس نشاط خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتابعت: أنشأت الوزارة إدارة متخصصة لمتابعة أعمال التأشيرات الموسمية والمؤقتة وأعمال الحج، ومن أبرز مهامها، دراسة وإصدار التأشيرات الموسمية والمؤقتة، والتنسيق مع الجهات الرقابية؛ لمتابعة مخالفات التأشيرات الموسمية والمؤقتة، والمشاركة في وضع خطط الطوارئ لموسم الحج لقطاع التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى متابعة مغادرة العمالة الموسمية بعد انتهاء موسم الحج. كما تشارك فِرَق تفتيش الوزارة خلال موسم الحج؛ للتأكد من التزام المنشآت العاملة في الموسم بأنظمة ولوائح العمل.

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