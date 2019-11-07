أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن وحدة الحماية الاجتماعية تنسق حاليًّا مع الجهات الأمنية؛ للوصول إلى موقع إحدى الحضانات، بعد تداول مقطع لسيدة تُعنف أطفالًا في الحضانة.

الحماية الاجتماعية والجهات الأمنية تتحرّى عن سيدة عنّفت طفلًا داخل حضانة عبدالله البرقاوي سبق 2019-11-07 أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن وحدة الحماية الاجتماعية تنسق حاليًّا مع الجهات الأمنية؛ للوصول إلى موقع إحدى الحضانات، بعد

تداول مقطع لسيدة تُعنف أطفالًا في الحضانة.

وقال: سيتم تطبيق نظام حماية الطفل في حق المعنفة.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 08:15 PM

اخر تعديل 07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 08:36 PM

الحماية الاجتماعية والجهات الأمنية تتحرّى عن سيدة عنّفت طفلًا داخل حضانة





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أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن وحدة الحماية الاجتماعية تنسق حاليًّا مع الجهات الأمنية؛ للوصول إلى موقع إحدى الحضانات، بعد

تداول مقطع لسيدة تُعنف أطفالًا في الحضانة.



وقال: سيتم تطبيق نظام حماية الطفل في حق المعنفة.