النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحماية الاجتماعية والجهات الأمنية تتحرّى عن سيدة عنّفت طفلًا داخل حضانة

أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن وحدة الحماية الاجتماعية تنسق حاليًّا مع الجهات الأمنية؛ للوصول إلى موقع إحدى الحضانات، بعد
تداول مقطع لسيدة تُعنف أطفالًا في الحضانة.

وقال: سيتم تطبيق نظام حماية الطفل في حق المعنفة.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحدة الحماية الاجتماعية الجهات الامنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحماية الاجتماعية والجهات الأمنية تتحرّى عن سيدة عنّفت طفلًا داخل حضانة
سبق

أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن وحدة الحماية الاجتماعية تنسق حاليًّا مع الجهات الأمنية؛ للوصول إلى موقع إحدى الحضانات، بعد
تداول مقطع لسيدة تُعنف أطفالًا في الحضانة.

وقال: سيتم تطبيق نظام حماية الطفل في حق المعنفة.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
08:15 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
08:36 PM

الحماية الاجتماعية والجهات الأمنية تتحرّى عن سيدة عنّفت طفلًا داخل حضانة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,940

أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن وحدة الحماية الاجتماعية تنسق حاليًّا مع الجهات الأمنية؛ للوصول إلى موقع إحدى الحضانات، بعد
تداول مقطع لسيدة تُعنف أطفالًا في الحضانة.

وقال: سيتم تطبيق نظام حماية الطفل في حق المعنفة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,878
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,036
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,444
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,684

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة