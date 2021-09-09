جورجيا.. مسلح يحتجز 15 رهينة داخل مصرف

أفادت وسائل إعلام بأن رجلًا مسلحًا احتجز 15 رهينة داخل مصرف في مدينة كوارلي في جورجيا، ويطالب السلطات بدفع فدية تصل قيمتها 160 ألف دولار مقابل الإفراج عنهم.
أفادت وسائل إعلام بأن رجلًا مسلحًا احتجز 15 رهينة داخل مصرف في مدينة كوارلي في جورجيا، ويطالب السلطات بدفع فدية تصل قيمتها 160 ألف دولار مقابل الإفراج عنهم.
أفادت وسائل إعلام بأن رجلًا مسلحًا احتجز 15 رهينة داخل مصرف في مدينة كوارلي في جورجيا، ويطالب السلطات بدفع فدية تصل قيمتها 160 ألف دولار مقابل الإفراج عنهم.
أفادت وسائل إعلام بأن رجلًا مسلحًا احتجز 15 رهينة داخل مصرف في مدينة كوارلي في جورجيا، ويطالب السلطات بدفع فدية تصل قيمتها 160 ألف دولار مقابل الإفراج عنهم.