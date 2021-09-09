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جورجيا.. مسلح يحتجز 15 رهينة داخل مصرف

يطالب بفدية 160 ألف دولار مقابل الإفراج عنهم

أفادت وسائل إعلام بأن رجلًا مسلحًا احتجز 15 رهينة داخل مصرف في مدينة كوارلي في جورجيا، ويطالب السلطات بدفع فدية تصل قيمتها 160 ألف دولار مقابل الإفراج عنهم.

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جورجيا.. مسلح يحتجز 15 رهينة داخل مصرف
سبق

أفادت وسائل إعلام بأن رجلًا مسلحًا احتجز 15 رهينة داخل مصرف في مدينة كوارلي في جورجيا، ويطالب السلطات بدفع فدية تصل قيمتها 160 ألف دولار مقابل الإفراج عنهم.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
04:09 PM

جورجيا.. مسلح يحتجز 15 رهينة داخل مصرف

يطالب بفدية 160 ألف دولار مقابل الإفراج عنهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وسائل إعلام بأن رجلًا مسلحًا احتجز 15 رهينة داخل مصرف في مدينة كوارلي في جورجيا، ويطالب السلطات بدفع فدية تصل قيمتها 160 ألف دولار مقابل الإفراج عنهم.

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