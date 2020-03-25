"كورونا" يقضي على نائب السفير البريطاني لدى المجر

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم (الأربعاء)، أن ستيفن ديك نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة البريطانية في بودابست توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وبينت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن الدبلوماسي البالغ من العمر 37 عاماً توفي في المجر أمس، وكان يشغل منصب نائب السفير البريطاني لدى المجر منذ ديسمبر (كانون الأول).



وبوفاة "ديك" وصل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في المجر إلى عشرة طبقاً للبيانات الرسمية للحكومة المجرية، التي نشرت في وقت سابق اليوم، والتي اكتفت بالقول إن مواطناً بريطانيا توفي نتيجة إصابته بالفيروس.