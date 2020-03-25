"كورونا" يقضي على نائب السفير البريطاني لدى المجر
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم (الأربعاء)، أن ستيفن ديك نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة البريطانية في بودابست توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
وبينت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن الدبلوماسي البالغ من العمر 37 عاماً توفي في المجر أمس، وكان يشغل منصب نائب السفير البريطاني لدى المجر منذ ديسمبر (كانون الأول).
بريطانيا
وزارة الخارجية البريطانية
نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة البريطانية في بودابست
ستيفن ديك
فيروس كورونا الجديد
وبوفاة "ديك" وصل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في المجر إلى عشرة طبقاً للبيانات الرسمية للحكومة المجرية، التي نشرت في وقت سابق اليوم، والتي اكتفت بالقول إن مواطناً بريطانيا توفي نتيجة إصابته بالفيروس.
"كورونا" يقضي على نائب السفير البريطاني لدى المجر
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-25
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم (الأربعاء)، أن ستيفن ديك نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة البريطانية في بودابست توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
وبينت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن الدبلوماسي البالغ من العمر 37 عاماً توفي في المجر أمس، وكان يشغل منصب نائب السفير البريطاني لدى المجر منذ ديسمبر (كانون الأول).
وبوفاة "ديك" وصل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في المجر إلى عشرة طبقاً للبيانات الرسمية للحكومة المجرية، التي نشرت في وقت سابق اليوم، والتي اكتفت بالقول إن مواطناً بريطانيا توفي نتيجة إصابته بالفيروس.
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
10:15 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
11:16 PM
"كورونا" يقضي على نائب السفير البريطاني لدى المجر
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم (الأربعاء)، أن ستيفن ديك نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة البريطانية في بودابست توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
وبينت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن الدبلوماسي البالغ من العمر 37 عاماً توفي في المجر أمس، وكان يشغل منصب نائب السفير البريطاني لدى المجر منذ ديسمبر (كانون الأول).
وبوفاة "ديك" وصل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في المجر إلى عشرة طبقاً للبيانات الرسمية للحكومة المجرية، التي نشرت في وقت سابق اليوم، والتي اكتفت بالقول إن مواطناً بريطانيا توفي نتيجة إصابته بالفيروس.