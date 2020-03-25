"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على نجران
تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى الثامنة مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وبيّنت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة)، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ8 مساء.
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"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على نجران
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-03-25
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وبيّنت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة)، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ8 مساء.
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
08:38 AM
"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على نجران
تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى الثامنة مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وبيّنت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة)، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ8 مساء.