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"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على نجران

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى الثامنة مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة)، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ8 مساء.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على نجران
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة)، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ8 مساء.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
08:38 AM

"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على نجران

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى الثامنة مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة)، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ8 مساء.

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