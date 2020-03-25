"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على نجران

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى الثامنة مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة)، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ8 مساء.