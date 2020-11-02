سلطنة عمان: 116,152 إجمالي إصابات "كورونا"

حصيلة المتعافين بلغت 106,195 والوفيات 1256

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 116152 إصابة والوفيات 1256 بنسبة 1,07% والمتعافين 106195 لتصل نسبة الشفاء إلى 91,4 %.



وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 46 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 386 والمنومين في العناية المركزة 173.