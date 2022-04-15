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كورونا في إسبانيا.. الإصابات فوق الـ177 ألفًا والوفيات 18579

بعد تسجيل 523 وفاة و5092 إصابة جديدة أعلنتها وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 523 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18579 حالة.

ووفق "رويترز" كشفت الوزارة عن تسجيل 5092 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 177633 حالة.

فيروس كورونا الجديد إسبانيا

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كورونا في إسبانيا.. الإصابات فوق الـ177 ألفًا والوفيات 18579
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 523 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18579 حالة.

ووفق "رويترز" كشفت الوزارة عن تسجيل 5092 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 177633 حالة.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
12:35 PM

كورونا في إسبانيا.. الإصابات فوق الـ177 ألفًا والوفيات 18579

بعد تسجيل 523 وفاة و5092 إصابة جديدة أعلنتها وزارة الصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 523 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18579 حالة.

ووفق "رويترز" كشفت الوزارة عن تسجيل 5092 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 177633 حالة.

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