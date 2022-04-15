كورونا في إسبانيا.. الإصابات فوق الـ177 ألفًا والوفيات 18579

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 523 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18579 حالة.
ووفق "رويترز" كشفت الوزارة عن تسجيل 5092 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 177633 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 523 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18579 حالة.
ووفق "رويترز" كشفت الوزارة عن تسجيل 5092 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 177633 حالة.فيروس كورونا الجديد إسبانيا
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 523 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18579 حالة.
ووفق "رويترز" كشفت الوزارة عن تسجيل 5092 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 177633 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 523 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18579 حالة.
ووفق "رويترز" كشفت الوزارة عن تسجيل 5092 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 177633 حالة.