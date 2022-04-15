ووفق "رويترز" كشفت الوزارة عن تسجيل 5092 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 177633 حالة.

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 523 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18579 حالة.

كورونا في إسبانيا.. الإصابات فوق الـ177 ألفًا والوفيات 18579 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-15 أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 523 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18579 حالة. ووفق "رويترز" كشفت الوزارة عن تسجيل 5092 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 177633 حالة.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 12:35 PM

كورونا في إسبانيا.. الإصابات فوق الـ177 ألفًا والوفيات 18579 بعد تسجيل 523 وفاة و5092 إصابة جديدة أعلنتها وزارة الصحة





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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 523 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18579 حالة.

ووفق "رويترز" كشفت الوزارة عن تسجيل 5092 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 177633 حالة.