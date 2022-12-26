النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. هكذا تمكنك هذه الشاشة من تذوق الطعام المعروض على التلفاز

تعتمد تشكيلاً دائرياً يحتوي على 10 علب تخرج رذاذاً يمتزج في تكوينات

طور علماء في اليابان نموذجاً أولياً لجهاز تلفاز "قابل للعق"؛ حيث يمكن للتلفاز الجديد تقليد مجموعة كبيرة من "الأطعمة" باستخدام مزيج من عشر نكهات مختلفة.

وقال هومي مياشيتا الأستاذ بجامعة ميجي لـ"رويترز": التكنولوجيا يمكن استخدامها "لتنزيل" الطعام من المطاعم.

وأضاف: تبلغ تكلفة إنتاج "TTTV" "تذوق التلفاز" حوالي 875 دولارًا.

ويعتمد الجهاز على تشكيل دائري يحتوي على عشر علب يخرج منها رذاذ يمتزج في تكوينات ليعطي مذاق طعام معين. وتتحرك عينة النكهة على رقاقة صحية فوق شاشة تليفزيون مسطحة ليقوم المشاهد بتجربتها.

وأردف "مياشيتا": في زمن كوفيد-19 يمكن لمثل هذه التكنولوجيا أن تعزز طريقة اتصال الناس بالعالم الخارجي، وتفاعلهم معه.

وتابع: الهدف هو تمكين الناس من تجربة شيء مثل تناول الطعام في مطعم على الجانب الآخر من العالم، حتى في وقت البقاء بالمنازل.

جدير بالذكر أن "مياشيتا" يعمل مع فريق يتألف من حوالي 30 طالباً أنتجوا مجموعة متنوعة من الأجهزة التي تتوافر بها خاصية نكهة الطعام، حتى الشوكة التي تجعل للطعام مذاقاً أكثر ثراء.

وأشار إلى أنه بنى النموذج الأول من الشاشة بنفسه في العام الماضي، وأن النسخة التجارية ستصل تكلفتها إلى حوالي 100 ألف ين ياباني.

وأجرى محادثات مع الشركات حول استخدام تكنولوجيا رش الرذاذ، التي اخترعها في تطبيقات مثل جهاز يمكنه إضفاء مذاق البيتزا، أو الشوكولاتة على شريحة من الخبز المحمص.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. هكذا تمكنك هذه الشاشة من تذوق الطعام المعروض على التلفاز
سبق

طور علماء في اليابان نموذجاً أولياً لجهاز تلفاز "قابل للعق"؛ حيث يمكن للتلفاز الجديد تقليد مجموعة كبيرة من "الأطعمة" باستخدام مزيج من عشر نكهات مختلفة.

وقال هومي مياشيتا الأستاذ بجامعة ميجي لـ"رويترز": التكنولوجيا يمكن استخدامها "لتنزيل" الطعام من المطاعم.

وأضاف: تبلغ تكلفة إنتاج "TTTV" "تذوق التلفاز" حوالي 875 دولارًا.

ويعتمد الجهاز على تشكيل دائري يحتوي على عشر علب يخرج منها رذاذ يمتزج في تكوينات ليعطي مذاق طعام معين. وتتحرك عينة النكهة على رقاقة صحية فوق شاشة تليفزيون مسطحة ليقوم المشاهد بتجربتها.

وأردف "مياشيتا": في زمن كوفيد-19 يمكن لمثل هذه التكنولوجيا أن تعزز طريقة اتصال الناس بالعالم الخارجي، وتفاعلهم معه.

وتابع: الهدف هو تمكين الناس من تجربة شيء مثل تناول الطعام في مطعم على الجانب الآخر من العالم، حتى في وقت البقاء بالمنازل.

جدير بالذكر أن "مياشيتا" يعمل مع فريق يتألف من حوالي 30 طالباً أنتجوا مجموعة متنوعة من الأجهزة التي تتوافر بها خاصية نكهة الطعام، حتى الشوكة التي تجعل للطعام مذاقاً أكثر ثراء.

وأشار إلى أنه بنى النموذج الأول من الشاشة بنفسه في العام الماضي، وأن النسخة التجارية ستصل تكلفتها إلى حوالي 100 ألف ين ياباني.

وأجرى محادثات مع الشركات حول استخدام تكنولوجيا رش الرذاذ، التي اخترعها في تطبيقات مثل جهاز يمكنه إضفاء مذاق البيتزا، أو الشوكولاتة على شريحة من الخبز المحمص.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
01:14 PM

بالفيديو.. هكذا تمكنك هذه الشاشة من تذوق الطعام المعروض على التلفاز

تعتمد تشكيلاً دائرياً يحتوي على 10 علب تخرج رذاذاً يمتزج في تكوينات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,801

طور علماء في اليابان نموذجاً أولياً لجهاز تلفاز "قابل للعق"؛ حيث يمكن للتلفاز الجديد تقليد مجموعة كبيرة من "الأطعمة" باستخدام مزيج من عشر نكهات مختلفة.

وقال هومي مياشيتا الأستاذ بجامعة ميجي لـ"رويترز": التكنولوجيا يمكن استخدامها "لتنزيل" الطعام من المطاعم.

وأضاف: تبلغ تكلفة إنتاج "TTTV" "تذوق التلفاز" حوالي 875 دولارًا.

ويعتمد الجهاز على تشكيل دائري يحتوي على عشر علب يخرج منها رذاذ يمتزج في تكوينات ليعطي مذاق طعام معين. وتتحرك عينة النكهة على رقاقة صحية فوق شاشة تليفزيون مسطحة ليقوم المشاهد بتجربتها.

وأردف "مياشيتا": في زمن كوفيد-19 يمكن لمثل هذه التكنولوجيا أن تعزز طريقة اتصال الناس بالعالم الخارجي، وتفاعلهم معه.

وتابع: الهدف هو تمكين الناس من تجربة شيء مثل تناول الطعام في مطعم على الجانب الآخر من العالم، حتى في وقت البقاء بالمنازل.

جدير بالذكر أن "مياشيتا" يعمل مع فريق يتألف من حوالي 30 طالباً أنتجوا مجموعة متنوعة من الأجهزة التي تتوافر بها خاصية نكهة الطعام، حتى الشوكة التي تجعل للطعام مذاقاً أكثر ثراء.

وأشار إلى أنه بنى النموذج الأول من الشاشة بنفسه في العام الماضي، وأن النسخة التجارية ستصل تكلفتها إلى حوالي 100 ألف ين ياباني.

وأجرى محادثات مع الشركات حول استخدام تكنولوجيا رش الرذاذ، التي اخترعها في تطبيقات مثل جهاز يمكنه إضفاء مذاق البيتزا، أو الشوكولاتة على شريحة من الخبز المحمص.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,888
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,974
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,580
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,503

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة