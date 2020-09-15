أمن الطرق: 140 كم السرعة القصوى على طريق جدة - ينبع السريع

بداية من الخميس القادم.. في إطار الحرص على سلامة الجميع

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق أنه سيتم البدء في إعادة تحديد السرعة على طريق جدة - ينبع السريع، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 29/1/1442.

يأتي ذلك استكمالاً لإعادة تحديد السرعات على الطرق الخارجية بين المدن والمناطق.

وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق: بداية السرعات ستكون في بداية كبري ثول مخرج 871 ونهاية الطريق ستكون في مجمع الكباري بينبع مخرج 1050، وبالنسبة للمركبات الصغيرة ستكون السرعات 140 كم في الساعة وستكون السرعات للحافلات 100 كم في الساعة وستكون السرعات للشاحنات 80 كم في الساعة.

ونبّهت على مستخدمي الطريق بضرورة التقيد بالسرعات المحددة وعدم تجازوها والالتزام باللوحات الإرشادية والتحذيرية التي تحدد السرعات في بعض مقاطع الطريق، وضرورة ملاحظة أن ذلك لا يعني ضرورة زيادة سرعة المركبة للحد الأعلى وإنما توضح هذه اللوحات الحد الأعلى للسرعة القصوى المسموح بها.

ودعت إلى توخي الحيطة والحذر في الظروف الجوية المختلفة والالتزام بأنظمة المرور بما يضمن سلامة الجميع.