وافق مجلس جامعة شقراء على عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في الاجتماع الثامن للمجلس للعام الجامعي ١٤٤١ هـ والذي عقد اليوم عن بعد. وأصدر المجلس عددًا من القرارات كان من أهمها: الموافقة على آلية التقويم وبدائل الاختبارات بالجامعة للفصل الثاني، والموافقة على تغيير مسمى عمادة السنة التحضيرية لتكون "عمادة السنة الأولى المشتركة". كما اشتملت القرارات على الموافقة على مقترح إنشاء مركز دهاء للأمن السيبراني والبيانات الضخمة بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء، والموافقة على منح درجة الدبلوم والبكالوريوس للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ١٤٤١هـ، والبالغ عددهم ٣٩٩٩ طالبًا وطالبة.

"جامعة شقراء" توافق على آلية الاختبارات ومنح الدبلوم والبكالوريوس للفصل الحالي فلاح الجوفان سبق 2020-04-07 وافق مجلس جامعة شقراء على عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في الاجتماع الثامن للمجلس للعام الجامعي ١٤٤١ هـ والذي عقد اليوم عن بعد.



وأصدر المجلس عددًا من القرارات كان من أهمها: الموافقة على آلية التقويم وبدائل الاختبارات بالجامعة للفصل الثاني، والموافقة على تغيير مسمى عمادة السنة التحضيرية لتكون "عمادة السنة الأولى المشتركة".



كما اشتملت القرارات على الموافقة على مقترح إنشاء مركز دهاء للأمن السيبراني والبيانات الضخمة بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء، والموافقة على منح درجة الدبلوم والبكالوريوس للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ١٤٤١هـ، والبالغ عددهم ٣٩٩٩ طالبًا وطالبة.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 11:47 PM

"جامعة شقراء" توافق على آلية الاختبارات ومنح الدبلوم والبكالوريوس للفصل الحالي تغيير مسمى السنة التحضيرية وإنشاء "مركز الدهاء للأمن السيبراني"





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وافق مجلس جامعة شقراء على عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في الاجتماع الثامن للمجلس للعام الجامعي ١٤٤١ هـ والذي عقد اليوم عن بعد.



وأصدر المجلس عددًا من القرارات كان من أهمها: الموافقة على آلية التقويم وبدائل الاختبارات بالجامعة للفصل الثاني، والموافقة على تغيير مسمى عمادة السنة التحضيرية لتكون "عمادة السنة الأولى المشتركة".



كما اشتملت القرارات على الموافقة على مقترح إنشاء مركز دهاء للأمن السيبراني والبيانات الضخمة بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء، والموافقة على منح درجة الدبلوم والبكالوريوس للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ١٤٤١هـ، والبالغ عددهم ٣٩٩٩ طالبًا وطالبة.